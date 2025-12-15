Những ngày cận Giáng sinh, một khách sạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Phú Định) trở nên sôi động khi khu check-in trang trí theo chủ đề lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn tại đây là hệ thống phun tuyết nhân tạo. Nhiều người biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và ấn tượng với tòa khách sạn được trang trí lung linh như dát vàng.

Mỗi khi tuyết bắt đầu rơi, không gian nhanh chóng trở nên náo nhiệt, nhiều người thích thú ghi lại những khoảnh khắc độc đáo.

Hệ thống phun tuyết được vận hành theo khung giờ cố định, bắt đầu từ 18h30, mỗi đợt cách nhau 30 phút và kết thúc lúc 21h30. Mỗi lần tuyết rơi, khu check-in lại chật kín người, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình có con nhỏ.

Nhiều người chuẩn bị sẵn trang phục mùa đông, canh đúng thời điểm tuyết phun để chụp ảnh Giáng sinh. Một số gia đình còn đầu tư trang phục hóa trang cho trẻ em, tạo nên không khí lễ hội sôi động, hiếm thấy giữa đời sống đô thị thường ngày.

Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực được bao phủ bởi hệ thống đèn LED tông vàng ấm, tạo nên không gian lung linh, dịu mắt. Ánh sáng kết hợp cùng tuyết nhân tạo giúp khu vực này trở thành điểm check-in nổi bật vào mỗi buổi tối. Đại diện khách sạn cho biết, khu vực check-in này được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, bao gồm thiết kế và thi công không gian trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Mục tiêu là tạo điểm nhấn và mang lại trải nghiệm lễ hội cho người dân.

Bên cạnh không gian ngoài trời, khu vực bên trong tòa nhà cũng được bố trí nhiều góc chụp hình. Một số gia đình lựa chọn tham quan trong nhà nhờ có máy lạnh, không gian kín và cảm giác thoải mái hơn. Khu vực cầu thang với cây thông lớn, các quả châu và dây trang trí được nhiều người đánh giá là “góc ăn ảnh”.

Chị Nguyễn Đoàn Thúy Đào (ngụ phường Bình Trị Đông) cho biết, ấn tượng với không gian bên trong hơn khu vực ngoài trời. Theo chị, phần trang trí nội thất mang lại cảm giác ấm áp, phù hợp để gia đình chụp ảnh lưu niệm.

Không chỉ thu hút giới trẻ, khu check-in còn là điểm đến của nhiều cặp vợ chồng, gia đình và cả người lớn tuổi đến tham quan, hòa mình vào không khí Giáng sinh.

Chị Miêu Linh (ngụ phường Minh Phụng) chia sẻ biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. “Nhân dịp Giáng sinh, gia đình muốn cho các bé trải nghiệm không khí lễ hội nên tôi chuẩn bị trang phục hóa trang cho con. Mong cả nhà có thêm nhiều kỷ niệm đẹp”, chị nói.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, không gian trang trí Giáng sinh sẽ được duy trì đến hết ngày 31/12/2025, hệ thống đèn được thắp sáng từ 17h30 mỗi ngày.