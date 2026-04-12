Đến Việt Nam theo... cảm tính

Anh Pierre (40 tuổi, đến từ Karlsruhe, Đức) vừa rời Việt Nam sau chuyến du lịch ở Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trên chuyến taxi ra sân bay để trở về quê hương, nam du khách người Đức bất ngờ bật khóc, trào dâng những cảm xúc khó tả.

"Tôi chưa từng có cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung như vậy khi đi du lịch. Tôi đã có những thước phim đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời với Việt Nam. Điều đó khiến tôi không nỡ rời xa", anh chia sẻ với PV VietNamNet.

Anh Pierre xúc động khi phải chia tay Việt Nam. Video: Pierresjourneytofreedom

Pierre cho biết, 3 năm trước anh rời bỏ công việc ổn định để sống du mục kỹ thuật số, làm việc từ xa và tới nhiều quốc gia khác nhau. Anh tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2025, trong hành trình trình khám phá từ Australia qua Philippines rồi sang Việt Nam.

Nam du khách thẳng thắn thừa nhận, ban đầu, anh đến Việt Nam theo cảm tính chứ không phải "điểm đến đặc biệt phải khám phá" trong kế hoạch. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi ngay khi anh đặt chân tới Đà Nẵng.

"Tôi xúc động trước sự đón chào nhiệt tình, ân cần và ấm áp của người địa phương. Chỉ ít ngày sau đó, tôi quên mất rằng mình là khách quốc tế và đang ở một quốc gia xa lạ", nam du khách chia sẻ.

Anh đã có 5 tuần ở Đà Nẵng, Hà Nội rồi cùng người bạn quen ở Bali (Indonesia) rong ruổi khám phá những cung đường đèo vừa hùng vĩ, vừa nên thơ ở Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ).

"Trực tiếp đến đây, tôi mới hiểu tại sao Hà Giang nổi tiếng trong mắt du khách quốc tế như vậy", Pierre chia sẻ.

Nam du khách trong chuyến đi Hà Giang. Ảnh: NVCC

Quá yêu thích phong cảnh và con người tại đất nước hình chữ S, đầu năm 2026, Pierre trở lại Việt Nam với mục tiêu gặp gỡ nhiều hơn, cảm nhận sâu hơn.

"Người Việt Nam thật kỳ lạ"

Tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, Pierre thuê chỗ ở gần biển. Buổi chiều, anh thong dong đi dạo, nhìn người dân và du khách bơi, chơi bóng chuyền.

"Một nhóm bạn - cả người địa phương và người nước ngoài đang sống ở Đà Nẵng, bất ngờ rủ tôi chơi chung. Họ thật kỳ lạ, họ chào đón tôi như một phần trong nhóm, khiến tôi không còn cảm giác là khách du lịch, mà giống như một người địa phương.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn chơi với nhau, vui đùa rộn ràng. Ở đây, họ đón nhận bất cứ ai bằng sự chân thành mà không cần nhận lại lợi ích gì", nam du khách chia sẻ.

Ở Đà Nẵng, Pierre gặp Krazen - một người Bulgaria đến Việt Nam sinh sống từ hơn 2 năm trước. Krazen dẫn nam du khách Đức tham gia các chuyến dã ngoại, cắm trại, khám phá vài địa điểm hoang sơ, vắng khách, gặp những nghệ sĩ xăm hình tài ba, hay giới thiệu những quán ăn địa phương hấp dẫn.

Nơi Pierre ghé thăm nhiều nhất là quán bar mang tên "Hy vọng cuối cùng" của một ông chủ người Hàn đầy tâm huyết. Những vị khách địa phương và quốc tế ngồi bên nhau, nghe và chơi nhạc.

"Krazen hay ông chủ quán bar đều là người nước ngoài nhưng dành tình yêu cho Việt Nam. Điều đó cho thấy có rất nhiều người nước ngoài tìm được cảm giác đặc biệt với đất nước này, chứ không chỉ mình tôi", Pierre nói.

Những người bạn mới của Pierre ở Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Sau 4 tuần ở Việt Nam, Pierre tới Sri Lanka. Chỉ 2 tuần sau anh lại trở về Việt Nam. Lần này, anh tìm tới Đà Lạt để đón cảnh bình minh.

"Bình minh ở đây là cảnh bình minh đẹp nhất tôi từng thấy trong đời. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, cuộc sống rất dài nhưng hạnh phúc có thể tới từ những điều đơn giản, chẳng hạn như việc dậy sớm và ngắm bình minh", Pierre chia sẻ.

Nam du khách đã nghĩ về việc chuyển tới Việt Nam sống vài tháng hoặc thậm chí dài hơn. "Người Việt Nam giản dị, luôn vui cười chân thật, sẵn sàng kết nối, chia sẻ với nhau. Dù không muốn so sánh nhưng tôi thật sự cảm thấy được kết nối, hạnh phúc hơn khi ở Việt Nam. Tôi nghĩ, mình sẽ được là chính mình khi ở đất nước này", nam du khách trải lòng.

Nam du khách vui vẻ khi được ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

