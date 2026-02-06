Chang (đến từ Venezuela) cùng vợ là Gayoung (người Hàn Quốc) gần đây có chuyến du lịch Việt Nam. Họ lựa chọn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ) làm điểm dừng chân, dành thời gian trải nghiệm ẩm thực bản địa hấp dẫn.

Khi ghé chợ đêm Phú Quốc (tọa lạc trên đường Bạch Đằng kéo dài và một phần thuộc các tuyến đường như Lý Tự Trọng, Lê Lợi và Nguyễn Trãi), cặp vợ chồng trẻ bất ngờ trước không khí náo nhiệt với hàng loạt món ăn đường phố tươi ngon được bày bán tại đây.

Trong đó, có một món mà họ thấy ấn tượng mạnh từ hình thức đến hương vị, đó là con nhum (hay còn gọi là nhím biển, cầu gai).

Vợ chồng Chang và Gayoung trải nghiệm ẩm thực đường phố ở chợ đêm Phú Quốc

Ở Việt Nam, con nhum xuất hiện phổ biến từ vùng biển miền Trung kéo dài xuống tận đặc khu Phú Quốc. Chúng có hình cầu, nhiều gai nhọn xung quanh như con nhím khi xù gai và kích thước nhỏ, đường kính khoảng 4-10cm.

Tuy vẻ ngoài có phần kỳ dị nhưng con nhum được ví như "nhân sâm”, “vàng đen” của biển vì giàu dinh dưỡng và ngon.

Tại chợ đêm Phú Quốc, con nhum được bày bán phổ biến không kém các loại hải sản quen thuộc khác và món “đắt khách” nhất là nhum nướng mỡ hành.

Phần "thịt" nhum - thực ra là trứng của chúng, sau khi nướng và nêm nếm gia vị sẽ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn

Khi di chuyển đến một quán hải sản trong chợ và thấy món này, Chang và Gayoung quyết định dừng lại để thưởng thức.

Họ gọi 1 suất nhum nướng mỡ hành gồm 5 con, giá 150.000 đồng. Nhum đã được sơ chế sẵn và cắt đôi. Khi thực khách gọi món, đầu bếp mới đem nhum đi nướng cho chín rồi rưới mỡ hành và rắc lạc rang giã nhỏ lên trên.

“Đầu bếp đã cho thêm vài nguyên liệu vào nhum rồi đặt trên vỉ nướng, trông khá ngon”, Chang nhận xét.

Theo chia sẻ của nam du khách, ở một số quốc gia khu vực Mỹ Latin như Chile, con nhum cũng được sử dụng làm thực phẩm rất phổ biến. Anh đã từng thử nhum biển ở Chi-lê nên không quá lạ lẫm với món ăn này.

Tuy nhiên, anh nghĩ vợ của mình có thể không thích con nhum vì vẻ ngoài của chúng khá xấu xí và có thể làm đau tay khi chạm vào.

Gayoung nếm thử món nhum nướng

Trước sự lo lắng của chồng, Gayoung vẫn mạnh dạn nếm thử. Cô cẩn thận cầm miếng nhum nướng lên rồi lấy thìa trộn đều phần gạch nhum bên trong và xúc một miếng để thưởng thức.

“Trứng nhum có hương vị của biển và em thực sự chưa thể thích nghi được mùi vị này. Nhưng em nghĩ anh có thể thích món đó và thấy mùi biển không quá nồng”, Gayoung nói với chồng.

Nam du khách thể hiện biểu cảm thích thú, hài lòng khi trải nghiệm món ăn được ví như "nhân sâm của biển" ở Việt Nam

Vì lớn lên ở vùng biển, lại từng thưởng thức nhum vài lần nên Chang không gặp khó khăn khi trải nghiệm món này.

“Trứng nhum rất ngon, mềm mịn, béo ngậy và có vị như kem. Tuy cảm giác nhum nướng hơi nhiều mỡ nhưng ăn không quá ngán”, anh nêu cảm nhận.

Ngoài nhum nướng, cặp đôi du khách nước ngoài còn nếm thử cả món hàu nướng mỡ hành, giá 100.000 đồng/đĩa 4 con.

Chang nhận xét, hàu nướng cũng mềm mọng, ngon, khi rưới thêm nước chấm đặc sánh, chua cay thì càng hấp dẫn.

Ảnh: Chagabe