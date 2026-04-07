Trong video, ngoài những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam như con trâu, bãi cỏ, làng quê thanh bình, người xem còn được chiêm ngưỡng núi Mắt Thần, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc và thác Bản Giốc vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Video ngắn, không lời bình, không chú thích nhưng từng góc quay, chuyển cảnh, biểu cảm của nhân vật đều được thực hiện chỉn chu, cộng thêm tông màu mang vẻ hoài niệm khiến người xem như đang theo dõi cảnh quay trong phim điện ảnh.

Đoạn video thu hút 6,5 triệu lượt xem sau ít ngày đăng tải, kèm gần 4.000 lượt bình luận. Nguồn: Never Clicked

Nhiều người cho biết, 3 địa điểm tại Cao Bằng xuất hiện trong video không còn xa lạ trên truyền thông nhưng video vẫn mang tới cảm xúc mới lạ, thu hút người xem.

Theo tìm hiểu, chủ nhân của đoạn video gây sốt này là Michał Kołkowski (quốc tịch Ba Lan) và Andrew Royce (quốc tịch Mỹ). Cặp đôi cùng sinh năm 1999, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, sáng tạo nội dung tại khu vực châu Á.

"Chúng tôi rất đỗi bất ngờ trước sự đón nhận tích cực từ người dân Việt Nam. Trước đây, chúng tôi cũng từng có video lan truyền, nhưng lần này cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn khi nhận được những lời cảm ơn từ người xem. Mọi người còn gợi ý thêm nhiều địa điểm để chúng tôi khám phá", đôi bạn chia sẻ với PV VietNamNet.

Cặp đôi cho biết, họ tình cờ gặp nhau trong một chuyến làm việc tại Hàn Quốc trước thời điểm Covid-19 bùng phát. Không chỉ muốn làm người mẫu, họ còn muốn "kể câu chuyện" qua những tấm ảnh, video ngắn. Điều này khiến cặp đôi bắt đầu hành trình khám phá các quốc gia từ cuối năm 2022, ghi lại cuộc sống địa phương qua góc nhìn của họ.

2 nam du khách hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, sáng tạo nội dung tại khu vực châu Á. Ảnh: NVCC

Những video của Michał Kołkowski và Andrew Royce mang tính thời trang và điện ảnh nhưng vẫn gần gũi, có chút hài hước, trẻ trung. Hiện kênh TikTok của đôi bạn có hơn 500.000 người theo dõi và kênh YouTube thu hút 180.000 người theo dõi.

Cuối năm 2025, cặp đôi tới Việt Nam lần đầu tiên. Họ lập tức "phải lòng" ẩm thực, cảnh quan cũng như sự hiếu khách của người dân Đà Nẵng. "Đà Nẵng khiến chúng tôi cảm thấy nhất định phải trở lại Việt Nam, ở lâu hơn và đi nhiều hơn", họ chia sẻ.

Sau đó, họ tình cờ xem những video về cảnh quan Cao Bằng trên mạng xã hội. Những hình ảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ thôi thúc họ tới đây.

"Khi đến nơi, chúng tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh núi non, thác nước đẹp hoang sơ và thậm chí không tin đây là một địa điểm có thật. Chúng tôi chỉ ở Cao Bằng 2 ngày, nhưng đó là phần đáng nhớ nhất trong chuyến đi một tuần tại Việt Nam", họ chia sẻ.

Đôi bạn tới núi Mắt Thần (hay còn được gọi là núi Thủng) nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh hồ Thang Hen của Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng. Lần đầu tiên 2 vị khách thấy một đỉnh núi có lỗ thủng lớn xuyên qua lòng núi, tựa như "con mắt khổng lồ", với đường kính chỗ rộng nhất khoảng 50m. Dưới chân núi là một thung lũng rộng lớn, xung quanh có hồ và nhiều suối nhỏ đẹp mắt.

Hai du khách tới Cao Bằng vào dịp đầu năm nên thác Bản Giốc không phải trong mùa ấn tượng nhất - thời điểm những khối nước lớn đổ xuống, tung bọt trắng xóa. Thế nhưng, con thác vào tháng 2, tháng 3 lại mang vẻ đẹp mềm mại, nên thơ.

Mỗi mùa mỗi vẻ cũng là lí do khiến thác Bản Giốc được tạp chí du lịch Travel+Leisure của Mỹ bình chọn là một trong 21 thác nước đẹp nhất thế giới vào năm 2024.

Ngôi chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc thì gây ấn tượng với 2 du khách bởi lối kiến trúc truyền thống, vị trí rất đẹp để quan sát khung cảnh thác Bản Giốc, núi non Cao Bằng.

Michał Kołkowski và Andrew Royce dự kiến sớm trở lại Việt Nam, tiếp tục khám phá những địa điểm đẹp, quay video và thưởng thức 3 món yêu thích: Phở, bánh mì, bún chả.