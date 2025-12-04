Trong chuyến du lịch 2 ngày tới Hà Nội, chị Megan (quốc tịch Anh, đang làm việc ở TPHCM) ghé trải nghiệm món chay tại một ngôi nhà cổ trên phố Châu Long (phường Ba Đình).

"Không gian nơi đây như đưa tôi về thế kỷ trước vậy. Quầy phục vụ tỏa hương thơm hấp dẫn và nhìn món nào cũng truyền thống. Đặc biệt, khách tới rất đông, họ ra vào liên tục", nữ du khách chia sẻ.

Nữ du khách Megan chọn bánh mì pate chay cho bữa trưa. Ảnh: Nguyễn Huy

Hình ảnh về những bát bún riêu chay nghi ngút khói, bún bò Huế chay đầy đặn, bắt mắt cùng không gian ngôi nhà cổ kính, hoài niệm được nhiều thực khách ưa thích, tự giới thiệu và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trải nghiệm đồ chay trong căn nhà cổ thu hút thực khách. Ảnh: Nguyễn Huy

Nơi đây là một không gian trải nghiệm đồ ăn chay theo mô hình tự phục vụ, do anh Lê Hữu Tuệ (28 tuổi) và nhóm bạn yêu ẩm thực chay thực hiện.

"Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu về đồ ăn chay, chia sẻ cách chế biến tới nhiều người hơn, nhất là các bạn trẻ. Địa điểm là căn nhà Hà Nội truyền thống, với mong muốn du khách có cảm giác gần gũi như ở nhà", anh Tuệ chia sẻ.

Ban đầu nhóm anh Tuệ phục vụ đồ chay ngay vỉa hè trước căn biệt thự Pháp cổ, cũng nằm trên phố Châu Long. Thực khách quây quần thưởng thức các món chay như bún riêu, phở, bún chả, nem cuốn… quanh quầy bếp gỗ, rất đơn sơ nhưng ấm cúng.

Bún riêu chay, bún bò Huế chay đầy đặn và bắt mắt. Ảnh: Chay vỉa hè

Sau này, họ chuyển địa điểm sang một căn nhà cổ xây dựng từ những năm 1920. Ngôi nhà còn giữ căn bếp thời xưa với mái ngói, tường gạch, cửa gỗ bạc màu. Gian nhà trên được gia chủ sửa lại khoảng 30 năm trước, nhưng vẫn còn treo hoành phi, câu đối, những món đồ gỗ trang trí lâu năm.

Căn bếp 100 năm được gìn giữ và cải tạo thành phòng ăn đón thực khách. Ảnh: Nguyễn Huy

Quầy chế biến và những nồi nước dùng nghi ngút khói được đặt ngay cửa ra vào. Trên dãy bàn gỗ được bày biện hơn 10 món chay bắt mắt.

Các món chính tại đây có bún riêu, phở (phục vụ thứ 2, thứ 3), bún bò Huế (phục vụ thứ 4 đến Chủ nhật), bún chả, bún trộn, bánh mì pate cháo nấm…, giá từ 25.000-40.000 đồng/bát. Thực khách cũng có thể gọi một số đồ chay ăn kèm như nấm thính lá sung, nem cuốn, quẩy,... giá 15.000-30.000 đồng/món.

Các suất bún chả hay đồ ăn nhẹ như nem cuốn, nấm thính đều được chuẩn bị trước, bày trên bàn. Ảnh: Nguyễn Huy

Anh Tuệ cho biết, bún riêu và bún bò Huế là hai món được thực khách yêu thích nhất. Bún riêu chay có nước dùng nấu từ cà chua, hành tây và rau củ hầm. Để tạo ra vị chua thanh, dậy mùi thơm nhẹ mà không lấn át hương thơm rau củ, đầu bếp dùng giấm bỗng rượu nếp.

Trong khi đó, nước dùng bún bò Huế được ninh từ su su, hành tây, dứa và sả. Vị mặn đậm đà đến từ mắm ruốc chay.

Anh Tuệ làm bát bún riêu nóng hổi cho thực khách. Ảnh: Nguyễn Huy

Riêng buổi tối, thực khách có thể thưởng thức nồi lẩu riêu bốc khói nghi ngút, ăn kèm các loại rau xanh, nấm. Món ăn này được ưa chuộng vào mùa thu, đông.

Bánh mì kết hợp pate chay thơm, hương vị đậm đà, giò chay dai dai và dưa chuột, rau mùi cũng được thực khách ưa thích. Ảnh: Nguyễn Huy

Điều thú vị, tại đây, khách sẽ chọn món, chọn chỗ ngồi rồi tự bê đồ ăn, lấy bát đũa, nước chấm. Khi thưởng thức xong, thực khách lại dọn đồ ra quầy rồi thanh toán.

Thực khách tự bưng bê đồ ăn. Ảnh: Nguyễn Huy

"Mình vô tình xem hình ảnh món chay và ngôi nhà cổ này trên mạng xã hội và quyết định tới thưởng thức. Ban đầu mình lúng túng không biết gọi đồ ra sao, tự phục vụ thế nào nhưng các cô chú hướng dẫn rất nhiệt tình.

Hôm nay mình trở lại, rủ theo bạn tới thưởng thức món bún riêu chay nổi tiếng trên mạng xã hội. Việc tự bưng bê khá thú vị, tạo cảm giác như đang ăn cơm nhà vậy", Nguyễn Thùy Linh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Thùy Linh (bên phải) đã tự phục vụ "chuyên nghiệp" trong lần thứ 2 ghé quán chay này. Ảnh: Nguyễn Huy

Linh và bạn - Quỳnh Anh (20 tuổi, Hà Nội) đều tấm tắc khen món bún riêu của quán. Bát bún nóng hổi, đầy đặn, trang trí bắt mắt và hương vị vừa miệng. "Trước đây mình nghĩ đồ chay không hấp dẫn hoặc đắt đỏ. Nhưng món chay ở đây thì ngon mà giá 'rất sinh viên'", Quỳnh Anh nhận xét.

Lần đầu tới ăn đồ chay, chị Cao Thị Vân (Hà Nội) cùng hơn chục người bạn đều ấn tượng với không gian ngôi nhà cổ có góc sân, nhà bếp, quầy nước rất xưa cũ. "Bước vào khoảng sân phía sau, tôi thấy yên bình, khác hẳn phố xá đông đúc ngoài kia. Các món ăn dân dã nhưng tròn vị, nóng hổi, giá cả phải chăng", chị Vân nói.

Chị Vân (váy nâu) và bạn bè đều dành lời khen cho món ăn chay tại đây. Ảnh: Nguyễn Huy

Nhóm thực khách này thích thú với việc tự bưng bê. Mô hình tự phục vụ này cũng rất hấp dẫn du khách nước ngoài.

Khách Tây, khách ta xếp hàng, tự phục vụ đồ chay. Ảnh: Nguyễn Huy

Không gian trải nghiệm ẩm thực chay này mở vào 11h-13h30 (nghỉ trưa Chủ nhật) và 17h-20h. Tại đây, ngoài đồ ăn còn có nhiều món nước uống được khách khen ngợi như sữa hạt điều, me muối, dâu tằm...

Thực khách lưu ý, quán rất đông nên giờ cao điểm thường phải chờ đợi lâu và tại đây không có chỗ để xe, phải gửi tại các nhà xung quanh (giá 5.000 đồng/xe máy).