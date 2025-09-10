Chris và Steph, cặp du khách đến từ Canada, đang trong hành trình chu du khắp thế giới. Họ sở hữu kênh YouTube hơn 250.000 người theo dõi, chuyên ghi lại những trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại các quốc gia mình đặt chân tới.

Hà Nội là "thiên đường đồ ăn đường phố" được cặp đôi yêu thích và trở lại nhiều lần. Không chỉ thưởng thức các quán nổi tiếng, Chris và Steph còn miệt mài “săn lùng” những quán nhỏ, vốn là “viên ngọc ẩn mình” mà chỉ người bản địa biết tới.

Cặp đôi thưởng thức chả cá lăng Phùng Hưng, bánh giò Thụy Khuê, bún đậu Ngõ Gạch... những địa chỉ được nhiều người Hà Nội yêu thích. Ảnh: Hungry to Travel

Mới đây, cặp đôi tìm tới một quán ăn vỉa hè ở phố Hương Viên, phường Hai Bà Trưng. Họ háo hức chờ thưởng thức món bánh mì phiên bản lạ - bánh mì nem khoai. Nhân không phải pate, trứng, chả,... mà là nem chua rán và khoai tây chiên.

Một số người xem video bình luận, đây là món bánh mì mà nhiều người Việt Nam cũng thấy lạ, chưa từng ăn, chủ yếu phổ biến với giới trẻ.

Nhân viên quán chế biến những chiếc bánh mì nem khoai. Ảnh: Hungry to Travel

Quán bánh mì ở Hương Viên đã có tuổi đời gần 20 năm. Ban đầu quán chủ yếu bán cho học sinh trường THPT Trần Nhân Tông ở ngay cạnh nhưng dần thu hút giới trẻ, dân văn phòng. Chiếc bánh 25.000 đồng nhưng rất đầy đặn, hương vị hấp dẫn.

Vỏ bánh mì giòn, nóng hổi quyện với vị thơm, bở bột của khoai, chua chua, giòn giòn của nem, béo ngậy của nước sốt mayonnaise, tương ớt, tương cà..

Chiếc bánh mì đầy đặn giá 25.000 đồng. Ảnh: Hungry to Travel

"Những chiếc nem được làm từ thịt lợn, để lên men, tẩm bột rồi chiên giòn. Bên ngoài giòn rụm nhưng bên trong mềm. Nó khiến tôi liên tưởng tới món gà viên rán.

Khi kết hợp nem cùng khoai tây chiên, nước sốt, chiếc bánh mì trở nên hấp dẫn, hương vị rất khác với các loại bánh mì tôi từng ăn", Steph tấm tắc khen.

Cô cho rằng món ăn này ngon, giá rẻ, đáng để thử.

Nữ du khách thích thú với phiên bản bánh mì nem khoai. Ảnh: Hungry to Travel

Điểm gói xôi "thần tốc"

Hai du khách cũng tìm tới thưởng thức xôi Mây, ở Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

Trước kia, đây chỉ là gánh xôi vỉa hè dành cho người địa phương. Nhưng vài năm gần đây, quán bất ngờ nổi tiếng sau những video ghi lại “kỹ nghệ cắt xôi xéo thần tốc” của bà chủ. Chị thoăn thoắt chia xôi, thái đậu xanh, cắt giò chả.

Khi tới nơi, Chris và Steph thấy nhiều thực khách cũng tìm đến, vây xung quanh chủ quán, chờ mua xôi. Cặp đôi thích thú quan sát và ghi lại hình ảnh chủ quán phục vụ điêu luyện, nhanh chóng.

Chủ quán thoăn thoắt làm xôi cho khách. Ảnh: Hungry to Travel

Xôi xéo là món truyền thống, phổ biến ở Hà Nội, được chế biến với quy trình khá cầu kỳ. Mỗi suất gồm có xôi, đậu xanh bào mỏng, nước mỡ béo ngậy, hành phi thơm vàng, thêm đồ ăn kèm như ruốc (chà bông), chả quế, trứng, thịt kho.

Chris gọi một bát xôi thập cẩm với đầy đủ các nguyên liệu kể trên, giá 37.000 đồng. Bát xôi nóng hổi với phần xôi vàng óng ả, mỡ màng, lớp đậu xanh mềm mịn phủ lên trên.

Bát xôi đầy đặn giá 37.000 đồng. Ảnh: Hungry to Travel

Chris vừa ăn vừa gật gù nhận xét: "Phần xôi nấu từ gạo nếp rất dẻo, ngon. Đậu xanh mềm mịn, nếu ăn riêng sẽ hơi nhão như khoai tây nghiền nhưng khi kết hợp với xôi lại rất hợp. Hành khô giòn rụm, nước mỡ béo ngậy".

Anh cũng ấn tượng khi miếng ba chỉ kho hay trứng chiên đều được "nấu chín một cách hoàn hảo".

"Chả là món tôi cực kỳ yêu thích ở Việt Nam. Bát xôi là sự kết hợp tuyệt vời của các nguyên liệu", nam du khách chia sẻ.

Quán hiện bán 4 loại xôi: Ngô, xéo, lạc, gấc với đồ ăn kèm đa dạng. Theo chị Ngọc Anh - chủ quán, quán luôn đông khách là bởi tất cả các nguyên liệu của món xôi đều do gia đình chị tự làm nên có hương vị đặc trưng riêng.

Quán xôi mở từ 5h30 tới 13h. Buổi sáng, thực khách thường xếp hàng chờ đợi. Ảnh: Kim Ngân