Chris và Steph là hai du khách đến từ Canada, đang trong hành trình du lịch khắp thế giới. Họ sở hữu kênh YouTube hơn 255.000 người theo dõi, ghi lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại các quốc gia.

Gần đây, cặp đôi chia sẻ hàng loạt video thưởng thức đặc sản tại TPHCM như bò né, cơm tấm, phở bò… Đặc biệt, họ dành riêng 1 ngày trải nghiệm 9 quán bánh mì, với giá từ 15.000-75.000 đồng/chiếc.

Chiếc bánh rẻ nhất "tour bánh mì"

Cặp đôi bắt đầu hành trình bằng món bánh mì trứng của "bánh mì Bà Cụ" tại Mạc Đĩnh Chi. Đây chỉ là quầy bánh mì nằm trên vỉa hè của một chủ quán cao tuổi. Chiếc bánh mì được phết lớp pate, bơ, thêm dưa chuột, củ cải - cà rốt muối chua, rau thơm, nước tương và 2 quả trứng chiên nóng hổi.

Chris chia sẻ, quán bánh mì nhỏ ven đường nhưng rất đông khách, bánh nóng hổi, mùi rất thơm. Ảnh: Hungry Two Travel

Khi thưởng thức, nam du khách liên tục gật gù vì hương vị béo ngậy của trứng, pate, kết hợp vỏ bánh giòn. Anh cho hay, chiếc bánh chỉ 15.000 đồng nhưng khá to, vẫn đủ no để bắt đầu ngày mới.

Bánh mì nhân lạ, chưa từng thử

Trong hành trình, 2 du khách thử nhiều kiểu bánh mì khác nhau, như bánh mì chảo, bánh mì thịt nướng, bánh mì thịt quay kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, bánh mì phá lấu, hamberger kẹp thịt gà chiên giòn...

Một món họ chưa từng thưởng thức, có thể kể tới là bánh mì phá lấu với phần nhân ngập lòng, tim, tai, mũi lợn hầm đậm đà gia vị. Chủ quán rưới nước hầm sền sệt, thơm mùi dừa, hồi lên nhân bánh.

Chiếc bánh mì phá lấu lần đầu Chris thưởng thức. Ảnh: Hungry Two Travel

Chris giới thiệu, đây là món bánh mì đặc biệt ở TPHCM. "Nước sốt béo ngậy, đậm đà. Nội tạng hoàn toàn không có mùi hôi. Giá chiếc bánh mì là 25.000 đồng", nam du khách cho biết.

Anh ăn ngon lành chiếc bánh mì phá lấu hương vị lạ. Ảnh: Hungry Two Travel

Cũng là bánh mì nhân thịt nhưng Bánh mì 37 ở Nguyễn Trãi lại dùng thịt viên nướng than, nướng tới đâu sẽ kẹp vào bánh mì tới đó. Hương vị này khiến 2 vị khách Canada bất ngờ.

Bánh mì 37 là một xe bánh mì nhỏ, từng được ca ngợi trên tạp chí Condé Nast Traveler của Mỹ. Thịt viên nướng được chế biến từ thịt lợn băm nhuyễn, trộn gia vị rồi ướp với một loại sốt theo công thức riêng của chủ quán.

Ngoài thịt viên, nhân bánh sẽ có cả rau củ chua, chan thêm nước sốt nâu sánh mặn ngọt và nước mắm ớt, nhờ thế mà vị thịt càng được nâng lên thật hấp dẫn và dậy mùi thơm.

Bánh mì 37 từng được ca ngợi trên tạp chí Condé Nast Traveler của Mỹ. Ảnh: Hungry Two Travel

Nhìn miếng thịt nướng, Steph liền muốn thử ngay. "Miếng thịt mọng nước, mềm, có vị ngọt dễ chịu. Rau mùi và dưa chuột làm món ăn thêm tươi mới. Phần nước sốt màu nâu đậm thật ngon, khiến bánh mì có hương vị hoàn hảo", nữ du khách nhận xét.

Mỗi chiếc bánh mì thịt nướng có giá 30.000 đồng. Ảnh: Hungry Two Travel

Chiếc bánh "khổng lồ"

Bánh mì Huynh Hoa (hay còn gọi bánh mì Huỳnh Hoa), ở Phạm Ngũ Lão, được xem là tiệm bánh mì nổi tiếng nhất nhì TPHCM, từng nhiều lần được gợi ý là điểm đến không thể bỏ qua trên truyền thông quốc tế.

Đây cũng là tiệm bánh vướng nhiều lùm xùm liên quan tới mức giá đắt đỏ, chia tách thương hiệu và từng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giữa những lùm xùm gây tranh cãi, bánh mì Huynh Hoa vẫn luôn đông kín thực khách.

Chris và Steph rất háo hức tới thưởng thức vì nghe nói đây là chiếc bánh mì khổng lồ.

Khi họ tới, hàng chục vị khách đã đứng xếp hàng. Ảnh: Hungry Two Travel

Bánh mì được làm nóng giòn trong lò trước khi thêm phần nhân đa dạng: pate, ruốc, chả, jambon, xá xíu thịt heo... Bên trong bánh có tổng cộng 13 loại nhân khác nhau.

"Nhìn chiếc bánh mì thật 'đã' khi phần nhân đầy ú ụ. Đây đúng là chiếc bánh mì khổng lồ", cặp đôi nhận xét.

Phần nhân bánh mì đa dạng khiến cặp đôi du khách ngỡ ngàng. Ảnh: Hungry Two Travel

Ngay miếng đầu tiên, họ đã ấn tượng với pate béo ngậy. Các nguyên liệu khác cũng kết hợp hoàn hảo. Từ lâu, quán bánh mì này đã được khen ngợi với phần pate béo ngậy, thơm ngon, bề mặt mảng pate bóng, đỏ hồng.

"Đây là một chiếc bánh mì lớn nhất tôi từng thấy và thưởng thức, nó to bằng 3-4 chiếc bánh mì thông thường", cặp đôi nói và cho biết, giá chiếc bánh họ thưởng thức là 73.000 đồng.

Cặp đôi cũng thử một quán bánh mì "khổng lồ", với thành phần nhân đầy ắp là bánh mì bà Huynh. Ảnh: Hungry Two Travel

Trong 1 ngày, cặp đôi đã thưởng thức 9 quán bánh mì khác nhau ở TPHCM. Cả hai nhận xét, họ ấn tượng nhất với bánh mì trứng Bà Cụ, dù nó rẻ và đơn giản. Loại bánh mì thứ 2 khiến họ yêu thích là bánh mì Huynh Hoa.

"Chúng tôi hy vọng hành trình trải nghiệm bánh mì này có thể giúp mọi người thấy được sự đa dạng, sáng tạo của bánh mì nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung", Chris và Steph chia sẻ.