Jordan và Emily là cặp vợ chồng đến từ Úc, đã từ bỏ công việc ổn định để lên đường du lịch vòng quanh thế giới từ năm 2022. Với niềm đam mê quay phim và khám phá ẩm thực địa phương, họ đặt mục tiêu chinh phục 100 quốc gia trước năm 2026.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng là 1 trong những điểm du lịch mà Jordan và Emily có dịp ghé thăm khi đến Việt Nam. Ngoài cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ, họ còn bị thu hút bởi nền ẩm thực phong phú, trong đó có món bánh tráng nướng.

Đây là món ăn vặt quen thuộc của người dân địa phương, có hương vị thơm ngon và giá bình dân, được nhiều du khách nước ngoài ví von là "pizza phiên bản Việt".

Hai vị khách Tây trải nghiệm món bánh tráng nướng ở Lâm Đồng

Trên kênh YouTube cá nhân, Jordan và Emily tiết lộ ban đầu họ định tới chợ đêm và thưởng thức bánh tráng nướng. Tuy nhiên, trên đường đi, họ vô tình tìm thấy 1 quán trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi, nên quyết định dừng chân.

“Không hề giống một nhà hàng chút nào. Chỉ có một bà cụ nhỏ nhắn nấu ăn ngay trước hiên nhà nhưng bà ấy rất chuyên nghiệp, làm từng chiếc bánh một cách đều đặn và nhớ chính xác ai gọi món gì", Jordan háo hức kể lại.

Cặp đôi gọi 2 chiếc bánh tráng nướng có vị khác nhau

Tại quán, cặp đôi gọi 2 suất bánh tráng nướng nóng hổi và chờ 5-7 phút là đồ ăn được bưng lên.

Theo quan sát của 2 vị khách Tây, bánh tráng được đặt trực tiếp lên vỉ than. Chủ quán vừa nướng, vừa nhanh tay thêm trứng cút, hành lá... rồi dàn đều khắp mặt bánh. Chừng vài phút, bánh chín, tỏa ra mùi thơm phức.

“Mùi thơm thật tuyệt! Mỗi chiếc bánh đều có màu sắc bắt mắt và giòn tan. Chúng tôi gọi hai vị – một là phô mai, một là trứng và gia vị cay", Emily hào hứng nói.

Bánh tráng nướng được phục vụ nguyên chiếc, thực khách dùng kéo tự cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn

Theo cảm nhận của Jordan, món ăn này mang lại cảm giác thân thuộc nhưng vẫn có nét riêng với “phần đế mỏng, giòn tan và được nướng cháy cạnh rất khéo".

Anh trầm trồ thích thú khi nếm thử miếng đầu tiên và thốt lên lời khen. "Không biết họ cho gì lên mặt bánh nhưng thật sự là ngon ngoài mong đợi".

Jordan còn hài hước tiết lộ có thể ăn thêm suất bánh tráng nướng nữa vì ngon. "Đây thực sự là trải nghiệm ẩm thực địa phương đúng nghĩa, khiến người ta nhớ mãi", anh nói thêm.

Vị khách Tây trầm trồ trước hương vị của món bánh tráng nướng

Ngoài hương vị lạ miệng của món bánh tráng nướng, cặp đôi đến từ Úc còn ấn tượng với thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện của người bán hàng.

“Ngay khi chúng tôi bước vào, bà ấy nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Quán khi đó khá đông người địa phương nhưng bà ấy vẫn nhớ khách nào, gọi mấy cái và đem bánh ra theo từng lượt”, Emily kể lại.

Kết thúc bữa ăn, 2 vị khách Tây thanh toán hết khoảng 80.000 đồng. Họ đánh giá bánh tráng nướng là một trong các món ngon và đáng thử nhất khi đến Lâm Đồng.

Bài: Minh Anh

Ảnh: Jordan and Emily