Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ”. Tại sự kiện này một đại biểu đã chất vấn trực tiếp lãnh đạo hãng xe về tình trạng “bán bia kèm lạc” trên thị trường.

Land Cruiser LC300 hiện có giá 4,58 tỷ đồng nhưng thường bị bán chênh 500 triệu đồng. Ảnh: Theo ST Auto

Vị khách này cho biết: “Tôi đến từ một cơ quan thuộc Bộ Công Thương nhưng xin hỏi lãnh đạo Toyota Việt Nam hôm nay với tư cách người tiêu dùng. Dưới góc độ người tiêu dùng, tôi vốn thích xe Toyota vì chất lượng bền, ổn định. Nhưng dưới góc độ bán hàng, xe Toyota có vấn đề cần xem xét”.

“Ví dụ, mẫu xe Land Cruiser LC300 bây giờ đang có giá 4,5 tỷ đồng. Tuần trước, gia đình tôi đến một đại lý trên đường Phạm Hùng, Hà Nội để mua một chiếc xe này. Nhân viên đại lý nói: “Anh muốn lấy nhanh cũng được nhưng thêm 500 triệu nữa thì anh sẽ được lấy xe ngay trong chiều”, vị khách này tường thuật lại.

Ông hỏi: “Đây là tình trạng bán hàng không đúng quy định. Xin hỏi ban lãnh đạo Toyota Việt Nam đã có giải pháp gì để chống lại tình trạng 'bán bia kèm lạc' như vậy? Có giải pháp nào để xử lý các đại lý vi phạm bán hàng và bảo vệ người tiêu dùng?"

Ông Đặng Minh Tuân, Trưởng ban Truyền thông và chuyển đổi số của Toyota Việt Nam trả lời về tình trạng "bán bia kèm lạc". Ảnh: Phạm Huyền

Trước vấn đề này, ông Đặng Minh Tuân, Trưởng ban Truyền thông và chuyển đổi số của Toyota Việt Nam xác nhận: “Chúng tôi cũng thường xuyên nhận câu hỏi về việc này. Chính sách của Toyota Việt Nam là không bao giờ cho phép các đại lý bán hàng sai trái như thế”.

“Để kiểm soát các hành vi bán bia kèm lạc tại các đại lý, Toyota Việt Nam đã đưa hàng loạt giải pháp khác nhau. Ví dụ, trong Hợp đồng đại lý, có các điều khoản nêu rõ nghiêm cấm các hành vi làm ảnh hưởng thương hiệu Toyota Việt Nam. Nếu vi phạm, sẽ có các chế tài xử phạt và mức cao nhất là chấm dứt hợp đồng đại lý”, ông Đặng Minh Tuân cho biết.

“Toyota Việt Nam còn có giải pháp cử nhân sự trong vai khách hàng bí mật, đi kiểm tra tại các đại lý. Nếu phát hiện ra những trường hợp cụ thể, có bằng chứng rõ ràng thì sẽ có hình thức xử lý”, ông Đặng Minh Tuân nói.

Tuy nhiên, đại diện Toyota Việt Nam vẫn thừa nhận: “Không thể kiểm soát hết 100% hành vi của đại lý nhưng chính sách của Toyota Việt Nam là luôn nhất quán, bảo vệ người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh đội ngũ bán hàng”.

Một đại diện khác của Toyota Việt Nam khẳng định thêm: “Tất cả các trường hợp như khách nêu được báo cáo trực tiếp với Tổng giám đốc Toyota Việt Nam và thực tế, chúng tôi đã nhiều lần xử lý việc này rất nghiêm khắc”.

Khoang nội thất rộng rãi của Toyota Land Cruiser LC300. Ảnh: Tiến Dũng

Toyota Land Cruiser LC300 liên tục bị bán chênh giá tại đại lý kể từ khi ra mắt năm 2021. Ảnh: Tiến Dũng

Theo ghi nhận của VietNamNet, từ nhiều năm nay, các mẫu xe “hot” thương hiệu Toyota thường xuyên ở tình trạng “bán bia kèm lạc” khi mới ra mắt. Riêng đối với mẫu Toyota Land Cruiser thế hệ mới, việc đại lý bán chênh giá liên tục diễn ra kể từ khi mẫu xe ra mắt cho đến nay.

Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới ra mắt thị trường vào ngày 8/7/2021 với loạt nâng cấp cả về khung gầm lẫn động cơ, công nghệ. Mẫu xe chỉ có 1 phiên bản cùng 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm bạc, đen, xám, đồng, xanh và trắng ngọc trai. Trong đó, phiên bản trắng ngọc trai thường có giá cao hơn khoảng 50 triệu đồng so với các màu còn lại.

Trong 4 năm qua, mẫu xe đã có 2 lần tăng giá niêm yết. Tại thời điểm ra mắt, mẫu xe SUV hạng sang có giá 4,06 tỷ đồng. Đầu năm 2023, Land Cruiser LC300 được nâng cấp nhẹ về trang bị, giá niêm yết tăng 226 triệu đồng, lên khoảng 4,286 tỷ đồng. Gần đây nhất, tháng 3/2025, Toyota Việt Nam tiếp tục tăng thêm 294 triệu đồng, lên mức giá 4,58 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay từ khi mới ra mắt, Land Cruiser LC300 liên tục ở tình trạng khan hàng, bán chênh từ 500 triệu đồng trở lên và thời gian giao xe phải chờ từ 1,5-2 năm. Có thời điểm, mẫu xe bị đại lý hét chênh tới 1-1,5 tỷ đồng. Không ít khách hàng chịu chi, đã chấp thuận trả tiền cao để sở hữu xe ngay, dù chưa chắc có đúng màu mong muốn. Có trường hợp khách chỉ nhận 1 chìa khóa, phải chờ đến 6 tháng để nhận nốt chìa cộng thêm.

Nguyên nhân gốc rễ là nguồn cung hạn chế, bởi xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, trong khi nhu cầu toàn cầu tăng và hãng mẹ có chiến lược phân bổ ưu tiên cho thị trường khác. Mô hình phân phối mở của Toyota là hãng chỉ đưa ra giá đề xuất, không can thiệp giá đại lý. Điều này đã tạo ra "khoảng trống" để đại lý tăng giá tự do hoặc giữ hàng chờ “đặt cọc cao”.

Bạn đã từng gặp tình trạng mua xe, gặp cảnh "bán bia kèm lạc"? Hãy chia sẻ thông tin về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!