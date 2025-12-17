Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh căn phòng tại một khách sạn dành cho game thủ ở TP Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) ngập rác thải, chất đống sau khi vị khách rời đi.

Ngày 15/12, nhân viên khách sạn cho biết, vị khách này đã lưu trú tại khách sạn hơn 2 năm và đã trả phòng. Theo hình ảnh trong video, ngay khi nhân viên mở cửa, đập vào mắt người xem là đống rác cao hơn 1m, trong đó có rất nhiều chai đồ uống, bao bì thực phẩm và hộp đồ ăn giao tận nơi.

Bàn ghế trong phòng, bồn rửa trong nhà vệ sinh đều bị phủ kín rác; giấy vệ sinh chất cao vượt quá bồn cầu. Trên sàn nhà là những vết bẩn tích tụ trong thời gian dài. Nhiều người bày tỏ sự tò mò, không hiểu bằng cách nào vị khách này có thể sinh sống trong điều kiện như vậy suốt thời gian dài.

Căn phòng ngập đầy rác sau hơn 2 năm khách lưu trú. Ảnh: Sina

Nhân viên khách sạn cho biết, sau 3 ngày dọn dẹp, rác đã được vận chuyển đi và căn phòng cũng đã được khử trùng, nhưng vẫn cần cải tạo trước khi mở cửa đón khách. Được biết, vị khách này đã lưu trú tại khách sạn hơn 2 năm. Trong thời gian đó, người này hầu như không ra ngoài.

Một nhân viên chia sẻ: “Tôi làm việc tại khách sạn hơn 1 năm nay nhưng chưa từng gặp người này”, nên không nắm rõ thông tin danh tính của khách thuê phòng.

Phía khách sạn cho biết, vị khách hiện vẫn còn nợ tiền phòng hơn 10 ngày, với tổng số tiền khoảng 2.700 NDT (hơn 10 triệu đồng). Hai bên đang tiếp tục trao đổi để xử lý khoản công nợ.

Liên quan đến danh tính và tình trạng cụ thể của vị khách, quản lý khách sạn cho biết đây là vấn đề riêng tư cá nhân nên không thể tiết lộ thêm. Phía khách sạn cũng khẳng định không trình báo cơ quan chức năng và không có ý định truy cứu trách nhiệm của người thuê phòng.