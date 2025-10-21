Bài đăng trên một nhóm dành cho cộng đồng những người cho thuê bất động sản ở Thái Lan gần đây thu hút sự chú ý đặc biệt. Theo chia sẻ từ chủ nhân bài viết, họ có một căn nhà cho thuê tại tiểu khu Cho Ho, huyện Mueang (tỉnh Nakhon Ratchasima).

Ảnh: CTWant

Gần 1 năm trước, cô Joy Malila (42 tuổi), quê ở tỉnh Phrae, liên hệ để thuê nhà và sống cùng một chú cún. Sau đó, người chủ được hàng xóm trong khu thông báo rằng khách thuê đã bí mật chuyển đi. Chủ nhà cho biết, người phụ nữ này vẫn còn nợ vài tháng tiền nhà.

Không chỉ mất tiền, khi tới kiểm tra căn nhà cho thuê, chủ nhà tiếp tục nhận được một cú sốc khác. Toàn bộ không gian ngôi nhà đều bị "núi rác" khổng lồ "nuốt chửng".

“Vừa mở cửa, mùi hôi thối ập vào khiến chúng tôi không thể chịu nổi. Rác thải, thức ăn thừa, túi ni lông, quần áo cũ và cả phân chó nằm ngổn ngang khắp nhà.

Ảnh: CTWant

Tôi thật sự choáng váng. Trước đây tôi chỉ thấy những hình ảnh này trên báo, không ngờ giờ chính mình lại phải đối mặt với thứ kinh hoàng như vậy. Nếu ai biết người thuê nhà này, xin hãy nói cô ta quay lại chịu trách nhiệm”, người chủ chia sẻ kèm lời cầu cứu cộng đồng mạng.

Chưa dừng lại ở đó, mọi đồ đạc trong nhà cũng bị bỏ mặc trong tình trạng bẩn: giường, quạt, nồi niêu, bát đĩa đều vương rác.

Tủ lạnh là nơi kinh hoàng nhất, bên trong chứa đầy thực phẩm ôi thiu, trứng hỏng, bình sữa và hàng trăm con ruồi bâu kín. Cửa các phòng bị chó cắn xước, để lại hàng loạt vết hằn. Theo ước tính, suốt thời gian sống tại đây, người thuê hầu như không hề dọn dẹp hay chăm sóc nhà cửa.

Sau khi vụ việc được chia sẻ, cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ và thương cảm cho chủ nhà. Nhiều người cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho các chủ nhà rằng khi cho thuê, họ cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nhà. Chủ nhà này đã đăng bài cảnh báo trên mạng xã hội để các chủ nhà khác đề phòng những trường hợp tương tự.

Ảnh: CTWant

Phía chủ nhà đang thu thập bằng chứng để trình báo cảnh sát tại đồn Cho Ho (huyện Mueang), yêu cầu điều tra và buộc người thuê chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Căn nhà sẽ được tiến hành dọn dẹp, khử trùng và sửa chữa, dự kiến mất vài ngày cùng chi phí đáng kể để có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu.