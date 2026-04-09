"Nếu không bay khắp nơi du lịch thì đã đủ tiền xây nhà"

Bùi Diệp Thảo Vân (quê Đà Nẵng, sống tại Hà Nội) là kỹ sư kinh doanh song ngữ Anh - Trung Quốc cho một doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực hóa chất điện tử.

Đam mê du lịch từ khi còn là sinh viên Học viện Ngoại giao, đến nay, Thảo Vân đã đặt chân tới hơn 40 quốc gia trên 5 châu lục.

"Từ khi còn là sinh viên, sống bằng 2 triệu đồng ba mẹ cho mỗi tháng kèm tiền gia sư ít ỏi, tôi đã mơ về những chuyến đi châu Âu. Khi đi làm văn phòng, lương vỏn vẹn 4,5 triệu đồng, tôi vẫn luôn ấp ủ khám phá châu Úc.

Những ước mơ đó thôi thúc tôi nỗ lực mỗi ngày, làm việc chăm chỉ và bền bỉ tích góp. Tôi tận dụng các kỳ nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép trong năm để đi khám phá thế giới. Hay trong các chuyến công tác, ngoài thời gian làm việc, tôi tranh thủ gặp gỡ người dân địa phương, tìm hiểu văn hóa...", Thảo Vân chia sẻ.

Thảo Vân đặt chân tới Australia năm 2024

Vân nhớ rất rõ, lần "xuất ngoại" đầu tiên năm 19 tuổi, khi chị đến Thái Lan cùng bạn đại học với chiếc vé giá rẻ và 5 triệu đồng tiền tiết kiệm. Đó là lần đầu tiên Vân được tới một thành phố xa lạ, tiếp xúc với ngôn ngữ xa lạ, ngồi trên chiếc tàu điện "chỉ thấy trên phim".

"Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác háo hức chờ cất cánh, run rẩy trước những trải nghiệm mới mẻ. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thổn thức khi lần đầu đặt chân tới vùng đất lạ", Thảo Vân tâm sự.

Công việc của Vân khá vất vả khi thường xuyên phải ra công trường và liên tục đi công tác dài ngày. Nhưng tranh thủ buổi tối hay cuối tuần, chị vẫn nhận phiên dịch thời vụ để kiếm thêm thu nhập, tích lũy cho các chuyến du lịch.

Nữ du khách Việt trải nghiệm bay trực thăng ngắm Melbourne

"Có người nói, nếu tôi không thường xuyên mua vé máy bay đi du lịch thì đủ tiền xây nhà rồi. Nhưng sự 'giàu có' mà tôi nhận được sau những chuyến đi không tính bằng tiền được, mà là vốn sống, tri thức, mối quan hệ mới mẻ.

Tôi còn trẻ và có sức khỏe nên sẵn sàng ăn rẻ, ở rẻ, ít tiện ích để đi được xa hơn. Có người dành tiền để đầu tư, khởi nghiệp hay xây dựng tổ ấm, còn tôi chọn dành phần lớn tiền kiếm được để khám phá thế giới. May mắn trong hành trình đó, chồng tôi luôn ủng hộ và đồng hành", Thảo Vân tâm sự.

2 năm trở lại đây, Vân làm thêm công việc sáng tạo nội dung du lịch trên mạng xã hội.

Quốc gia ấn tượng nhất

Những năm qua, Vân đã có vô vàn trải nghiệm đáng nhớ, từ "thả nổi tự do" giữa ốc đảo Siwa của Ai Cập - nơi được ví như thiên đường bị lãng quên giữa sa mạc Sahara rộng lớn; đón sinh nhật ở khu ổ chuột Tondo ở Manila, Philippines - nơi người dân sống cùng rác thải; nghỉ dưỡng "trong tù" ở Hàn Quốc hay lặn cùng cá mập ở Maldives.

Năm 2025, Vân có chuyến đi dài nhất từ trước đến giờ, kéo dài hơn 1 tháng, qua Iceland, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, chị được thỏa ước mơ gặp cực quang, tới bãi biển Reynisfjara - địa danh nổi tiếng với cát núi lửa đen huyền bí, cột đá bazan hùng vĩ và những con sóng đại dương dữ dội...

Thảo Vân cũng lặn xuống khe nứt Silfra ở Iceland - một khe nứt ở giữa mảng kiến tạo Bắc Mỹ và Á Âu, nằm trong lòng hồ Thingvellir có độ sâu lớn nhất là 114m.

Thảo Vân trong hành trình vào động băng ở Iceland

"Trên hành trình từ cô gái đội mũ bảo hộ ngoài công trường đến người sáng tạo nội dung du lịch, tôi thấy mình trở nên bản lĩnh hơn, thấu hiểu sự khác biệt văn hóa và thích nghi tốt trong nhiều hoàn cảnh”, Thảo Vân chia sẻ.

Khi được hỏi về điểm đến ấn tượng nhất, cô nhắc đến Oman - nơi cô ghé thăm trong chuyến khám phá Trung Đông cuối năm 2025 (qua Ai Cập, UAE và Oman).

Theo Vân, Oman có diện tích lớn nhưng dân cư thưa thớt. Dù nằm gần Dubai, quốc gia này không phát triển dày đặc cao ốc mà chủ yếu là các công trình thấp tầng với gam màu vàng nhạt giản dị.

Trong chuyến đi, vợ chồng cô thuê ô tô tự lái để khám phá. Trước đó, Vân từng nghe giá xăng ở UAE và Oman khá rẻ nhờ nguồn dầu mỏ dồi dào. Khi trực tiếp trải nghiệm, cô vẫn bất ngờ khi giá chỉ khoảng 15.000 đồng/lít, thấp hơn 30-40% so với Việt Nam vào cùng thời điểm.

Nữ du khách cũng "phải làm quen" khi cầm trong tay những đồng tiền Riyal giá trị cao. Khi ấy, 1 Rial Oman bằng gần 70.000 đồng.

Thảo Vân trong chuyến đi Oman

Điều khiến Thảo Vân ấn tượng nhất về Oman chính là con người.

“Người dân nơi đây ấm áp, lịch thiệp và hào phóng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người lạ mà không đòi hỏi điều gì, cách giao tiếp cũng rất khiêm nhường, tinh tế”, Vân chia sẻ.

Có lần, khi đắn đo vì giá trà sữa cao, chủ tiệm - cũng là người cho thuê xe - đã bất ngờ mua tặng chị một ly. Lần khác, khi vợ chồng Vân loay hoay tìm chỗ đỗ xe, một người qua đường không chỉ hướng dẫn mà còn giúp thanh toán qua ứng dụng điện thoại. Thậm chí, có người còn mời họ về nhà dùng bữa như những người bạn thân thiết.

Thảo Vân gặp những người dân tốt bụng ở Oman