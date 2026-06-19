Ngày 19/6, chuỗi hoạt động trọng điểm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam gồm Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc, lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 và chung kết cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng" chính thức diễn ra.

Hội Báo toàn quốc 2026 mang chủ đề "Báo chí Việt Nam: Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.

Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Đ.X

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 thể loại. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.X

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Quán triệt tư tưởng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó vừa là sự tôn vinh, vừa là giao ước trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng gửi gắm cho những người làm báo.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Đ.X

Chủ đề Hội Báo năm nay là “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc. Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, có một chân lý, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

"Tôi đánh giá cao nỗ lực của Hội Nhà báo Việt Nam, của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng và các cơ quan đồng tổ chức. Các phiên thảo luận sẽ đi thẳng vào những vấn đề nóng nhất của nghề báo hôm nay" - ông Trịnh Văn Quyết cho biết.

Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.X

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín. Các phiên thảo luận gồm các chủ đề: Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai; Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới, phát triển kinh tế báo chí; Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI: Bảo vệ giá trị của nghề báo; Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số.

Không gian tại Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: Đ.X

Các đại biểu và khách mời cũng bàn sâu về sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí - Góc nhìn người trong cuộc; AI - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam? Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để hỗ trợ địa phương phát triển?; "Tự chủ chiến lược" của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.