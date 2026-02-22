Sự kiện do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di sản và Công ty CP Du lịch Văn hóa Ngọa Vân phối hợp tổ chức, mở đầu mùa hành hương về “Thánh địa” Trúc Lâm - nơi Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Ngọa Vân - Dấu ấn lịch sử giữa miền di sản thế giới

Ngọa Vân được mệnh danh là thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành những năm tháng cuối đời và nhập Niết bàn vào năm 1308.

Nằm trong quần thể di tích đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, nơi đây không chỉ là niềm tự hào của đất nước mà còn là minh chứng sống động cho các giá trị văn hóa toàn cầu.

Phật Hoàng Tháp - Trầm tích lịch sử giữa mây ngàn Ngọa Vân

Biểu tượng thiêng liêng nhất tại đây là Phật Hoàng Tháp - nơi lưu giữ xá lị của Ngài ngay tại vị trí tu tập năm xưa. Được Thiền sư Pháp Loa khởi dựng và Thiền sư Đức Hưng trùng tu bằng đá vào năm 1707, tòa tháp vẫn sừng sững uy nghiêm trên đỉnh Bảo Đài. Giữa không gian mây ngàn, bảo tháp cổ kính cùng những tượng voi, ngựa đá rêu phong gợi nhắc về tinh thần "Nhập thế" đặc trưng của dòng thiền Trúc Lâm: Đạo không rời Đời, tu hành gắn liền với lòng yêu nước.

Hành hương về Ngọa Vân, vì thế, không đơn thuần là chuyến du xuân vãn cảnh. Đó là hành trình tìm về nơi kết thúc trọn vẹn của một kiếp nhân sinh vĩ đại, để cảm nhận sâu sắc trí tuệ và bản lĩnh của bậc minh quân - thiền sư đã tạc vào lịch sử dân tộc.

Hoạt động đặc sắc của hội Xuân Ngọa Vân 2026

Theo Ban tổ chức, lễ khai hội năm nay được tổ chức tại Nhà Trúc, một không gian độc đáo tại Làng thiền Ngọa Vân, với đầy đủ nghi thức truyền thống: Trống khai hội, lễ cầu Quốc thái Dân an, dâng hương tại Am - Chùa Ngọa Vân,...

Lễ khai hội có nhiều hoạt động đặc sắc

Chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như múa sư - lân - rồng, hợp xướng “Ngọa Vân Ca”, biểu diễn ca nhạc và ngâm thơ, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng vẫn giàu sức sống văn hóa.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức cầu Quốc thái dân an - gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, thịnh vượng cho đất nước và mỗi gia đình trong năm Bính Ngọ.

Lễ “Tiền nhất nhật” - Nghi thức thưa gửi tâm linh độc đáo

Một nét riêng biệt làm nên bản sắc của Lễ hội Ngọa Vân chính là thời điểm khai hội: Mùng 9 tháng Giêng. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đây là nghi thức "Tiền nhất nhật" (đi trước một ngày), mang hàm ý khởi đầu sớm cho cả mùa lệ hội xuân trên vùng non thiêng.

Việc tổ chức khai hội vào ngày này mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Trước khi bước vào mùa lễ hội lớn của vùng đất Tổ, nhân dân và Phật tử dâng lễ tại Ngọa Vân như một lời "thưa gửi", xin phép Đức Phật Hoàng cùng các bậc tiền nhân.

Trình tự lễ nghi này làm nên chiều sâu tâm linh cho hành trình du xuân, giúp lời nguyện cầu đầu năm thêm phần thành kính, trọn vẹn.

Di sản thế giới và triết lý “Nhập thế”

Tháng 7/2025, Am, Chùa Ngọa Vân được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới thuộc quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc. Sự ghi nhận này khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của hệ thống di tích gắn với Thiền phái Trúc Lâm.

Không chỉ là một di tích lịch sử, Ngọa Vân còn là “thực thể di sản sống động” - nơi lưu giữ triết lý “Nhập thế”: đạo không rời đời, tu hành gắn liền với lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong không gian đào rừng nở rộ bên tháp cổ, biển mây bảng lảng và tiếng chuông chùa ngân vang, nhiều du khách tìm thấy sự tĩnh tại nội tâm. Hoạt động Thiền trà tại Nhà Trúc trở thành điểm nhấn mang màu sắc chữa lành, giúp mỗi người khởi đầu năm mới bằng tâm thế an lạc và sáng suốt.

Cảnh sắc Ngọa Vân - ngàn năm mây trắng

Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa - tín ngưỡng, mà còn là lời mời gọi trở về cội nguồn tinh thần dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, hành trình về Ngọa Vân đầu xuân như một nhịp dừng cần thiết, để mỗi người con Việt được tiếp thêm sức mạnh từ hào khí và trí tuệ hun đúc qua nhiều thế kỷ.

Làng Thiền Ngoạ Vân

