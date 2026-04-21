Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: Mỹ Dung

Trình bày diễn văn khai mạc, Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) cho biết, hiện Giáo hội có 1.415 hội thánh, điểm nhóm, với 220.000 tín hữu và gần 1.000 chức sắc.

So với Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 36, Giáo hội đã tăng thêm gần 12.000 tín đồ và 131 hội thánh, điểm nhóm. Nhiều nhà thờ được xây dựng, sửa chữa khang trang; mối quan hệ với các cấp chính quyền, đối tác trong và ngoài nước tiếp tục được duy trì, phát triển. Các hội thánh, điểm nhóm tích cực tham gia hoạt động xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng.

Đại hội lần này sẽ xem xét, thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 36 (2022-2026); tu chỉnh Hiến chương và bầu cử Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 37 (2026-2030).

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) được Nhà nước công nhận từ năm 1958. Từ đó đến nay, Hội thánh hoạt động tôn giáo theo tôn chỉ "Yêu Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, thực hiện công bằng bác ái, tự do, bình đẳng, lao động" và thực hiện đường hướng "Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc".

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Dung

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung bày tỏ mong muốn Hội thánh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, mỗi tín hữu, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục sống đạo một cách giản dị, giữ gìn bản sắc văn hóa, đoàn kết cùng nhau và xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp luôn trân trọng và ghi nhận đóng góp tích cực của Hội thánh. Chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thánh hoạt động ổn định, đúng pháp luật, phát huy tốt vai trò của mình trong xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 37 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) diễn ra đến ngày 22/4.