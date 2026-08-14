Thánh lễ khai mạc Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 đã diễn ra chiều 13/8 tại Lễ đài Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), mở đầu chuỗi hoạt động 3 ngày.
Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang năm 2026 diễn ra từ ngày 13 - 15/8 với nhiều hoạt động tôn giáo, văn hóa. Thánh lễ khai mạc bắt đầu lúc 17h30 ngày 13/8 do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.
Tham dự Thánh lễ có đại diện các tổng giáo phận, giáo phận, giáo xứ cùng đông đảo giáo dân, khách hành hương từ nhiều địa phương trên cả nước.
Trung tá Nguyễn Văn Quảng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bố trí 7 chốt kiểm soát cùng các tổ tuần tra lưu động với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.
“Lực lượng chức năng tập trung điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi, đồng thời nhắc nhở các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định, buôn bán lấn chiếm lòng đường”, Trung tá Nguyễn Văn Quảng cho biết.
Anh Nguyễn Hồng Công, một khách hành hương đến từ Hà Tĩnh chia sẻ, trên tuyến đường từ Quốc lộ 1A vào Thánh địa La Vang, giao thông được tổ chức thông thoáng, việc đi lại khá thuận lợi.
Bên cạnh công tác bảo đảm giao thông, khu vực rừng thông phía sau Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát. Hạt Kiểm lâm Hải Lăng phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy rừng trong thời gian diễn ra Đại hội.
Với sự chuẩn bị đồng bộ của chính quyền địa phương, Giáo hội và các lực lượng chức năng, Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 được kỳ vọng diễn ra an toàn, trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo người hành hương.