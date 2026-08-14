Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang năm 2026 diễn ra từ ngày 13 - 15/8 với nhiều hoạt động tôn giáo, văn hóa. Thánh lễ khai mạc bắt đầu lúc 17h30 ngày 13/8 do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

Tham dự Thánh lễ có đại diện các tổng giáo phận, giáo phận, giáo xứ cùng đông đảo giáo dân, khách hành hương từ nhiều địa phương trên cả nước.

Đội trống phục vụ trong Thánh lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Tiến

Trong không khí trang nghiêm, cộng đoàn cùng hướng về Thánh địa La Vang - địa điểm hành hương quan trọng của đồng bào Công giáo Việt Nam, nơi mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt người đến cầu nguyện, tham dự các nghi thức tôn giáo. Để phục vụ Đại hội, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho người tham dự. Theo Kế hoạch số 1364/KH-UBND ngày 20/7/2026, UBND xã Hải Lăng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách về hành hương tại Thánh địa La Vang.

Lễ khai mạc Đại hội Bảo đảm giao thông, an toàn cho người hành hương

Ghi nhận tại các tuyến đường dẫn vào Thánh địa Đức Mẹ La Vang, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Hải Lăng tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc.

Trung tá Nguyễn Văn Quảng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bố trí 7 chốt kiểm soát cùng các tổ tuần tra lưu động với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

“Lực lượng chức năng tập trung điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi, đồng thời nhắc nhở các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định, buôn bán lấn chiếm lòng đường”, Trung tá Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Anh Nguyễn Hồng Công, một khách hành hương đến từ Hà Tĩnh chia sẻ, trên tuyến đường từ Quốc lộ 1A vào Thánh địa La Vang, giao thông được tổ chức thông thoáng, việc đi lại khá thuận lợi.

Bên cạnh công tác bảo đảm giao thông, khu vực rừng thông phía sau Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát. Hạt Kiểm lâm Hải Lăng phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy rừng trong thời gian diễn ra Đại hội.

Chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế Cùng với an ninh, giao thông, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được địa phương đặc biệt quan tâm. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nước uống, dịch vụ ăn uống quanh khu vực Thánh địa được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Hoàng Thanh Tùng, chủ quán nước đối diện cổng chính Thánh địa La Vang cho biết, trước khi diễn ra Đại hội, các hộ kinh doanh được cán bộ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm. Công tác y tế cũng được triển khai theo phương châm chủ động. UBND xã Hải Lăng giao Trạm Y tế xã bố trí lực lượng trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Bệnh viện Đa khoa Hải Lăng phối hợp với Trạm Y tế xã và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang bố trí các kíp cấp cứu lưu động, xe cứu thương và lực lượng thường trực tại khu vực diễn ra Đại hội.

Người hành hương giữ trật tự khi tham gia buổi lễ

Với sự chuẩn bị đồng bộ của chính quyền địa phương, Giáo hội và các lực lượng chức năng, Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 được kỳ vọng diễn ra an toàn, trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo người hành hương.