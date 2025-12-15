Trong khuôn khổ chương trình năm nay, siêu thị BRGMart giới thiệu loạt sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Canada, nổi bật nhất là nhóm trái cây tươi Canada gồm việt quất tươi, dâu tây tươi, phúc bồn tử tươi, trái cây hỗn hợp tươi và táo Ambrosia Canada.

Bên cạnh đó là siro phong nguyên chất, yến mạch và các loại hạt dinh dưỡng, cùng thịt bò Canada thượng hạng - dòng thịt nổi tiếng thế giới về độ mềm, độ ngọt và chất lượng vượt trội. Sự kiện mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm độc đáo, đậm phong cách và văn hoá Canada.

Đại sứ quán Canada, BRGMart, Nhà cung cấp sản phẩm Canada

Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, tuần lễ còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như dùng thử sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực Canada và chương trình khuyến mại lên tới 50% dành cho nhiều mặt hàng nhập khẩu. Đây là dịp để khách hàng vừa mua sắm, vừa khám phá văn hoá ẩm thực Canada ngay tại BRGMart.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Tổng Giám đốc BRGMart, chia sẻ: “Lễ hội Nông sản và Thực phẩm Canada là một trong những sự kiện mà chúng tôi đặc biệt tâm huyết. BRGMart mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế với chất lượng cao nhất. Sự kết hợp giữa nguồn hàng Canada uy tín và hệ thống phân phối hiện đại của BRGMart sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm hài lòng, đáng nhớ cho khách hàng. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của BRGMart trong thời gian tới”.

Khách hàng, không khí mua sắm sản phẩm Canada

Với nguồn sản phẩm phong phú, ưu đãi hấp dẫn và nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc, Lễ hội Nông sản và Thực phẩm Canada hứa hẹn trở thành điểm nhấn nổi bật trong mùa mua sắm cuối năm, mang tinh hoa ẩm thực và văn hoá Canada đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Bích Đào