Đại tá Đàm Đình Hòa, phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Lê Khoa

Dự lễ khai mạc lớp tập huấn “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” năm 2025 (gọi tắt là Đề án 1219) có: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Đàm Đình Hòa - Phó Trưởng phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn; Đại tá Bùi Đăng Ninh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai; bà Lê Thị Thái - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Hoàng Cư - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; cùng đại biểu các cơ quan chức năng của Cục Tuyên huấn, Cục Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 7, Quân khu 9, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và 66 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Đàm Đình Hòa cho biết: “Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 1219, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng địa bàn biên giới an toàn, phát triển”.

Báo cáo viên các đơn vị tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Lê Khoa

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên nghiên cứu các chuyên đề trọng tâm, gồm: công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và thông tin đối ngoại xây dựng nền biên phòng toàn dân trên tuyến biên giới đất liền của Bộ đội Biên phòng; kết quả triển khai các chương trình, đề án liên quan công tác dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân vận của Quân đội trên các tuyến biên giới đất liền; yêu cầu và kinh nghiệm rút ra trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thời gian tới; tình hình kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới đất liền...

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả thiết thực, Đại tá Đàm Đình Hòa đề nghị các báo cáo viên bám sát đề cương được phê duyệt, lựa chọn phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, nhất là tại các địa bàn biên giới đất liền. Các học viên cần nghiêm túc chấp hành quy định, tích cực học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nắm vững kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Được biết, đây là lớp tập huấn thứ hai tuyên truyền thực hiện Đề án 1219, trước đó, lớp tập huấn thứ nhất tổ chức tại Quảng Ninh gồm các học viên đến từ các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc.

Ngày 18/10/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền”. Ngày 26/5/2025, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 2898/KH-BQP triển khai thực hiện Đề án 1219 trong toàn quân và ngày 12/7/2025, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Đề án. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, đồng bộ triển khai các giải pháp, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.