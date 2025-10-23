Đề án Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền (gọi tắt là Đề án 1219) được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền tại khu vực biên giới.

Ngay sau khi Đề án 1219 được Chính phủ ban hành, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng.

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ hoạt động thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc, lồng ghép trong các mặt công tác khác. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm văn hóa từng vùng, miền, dân tộc; phát huy mạnh mẽ vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín và quần chúng nhân dân để lan tỏa thông tin sâu rộng trong cộng đồng”, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng cho biết.

Trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động khảo sát, bám nắm tình hình địa bàn đứng chân của các đơn vị sau khi sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, địa bàn.

Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, việc sáp nhập có thể giúp thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân bổ nguồn lực cho quá trình triển khai Đề án 1219 đồng bộ, hiệu quả.

Tuy nhiên, khi sắp xếp lại nhân sự, quy định lại chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, tuyên huấn…, thì một bộ phận cán bộ chuyên môn sâu, bám sát địa bàn, tâm lý, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số bị điều chuyển sang vị trí khác, ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

Bên cạnh đó, chủ trương “ba bám, bốn cùng” của Bội đội biên phòng với nhân dân biên giới là yếu tố then chốt giúp công tác thông tin, tuyên truyền đi vào chiều sâu. Nhưng khi thay đổi cơ cấu tổ chức, sự gắn kết này có thể bị giảm sút, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thông tin của người dân.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai Đề án 1219 trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị Bộ đội biên phòng sẽ tích cực bám sát tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán ở địa phương để xác định nội dung phù hợp. Đồng thời thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền theo hướng kết hợp các hình thức truyền thống (hội nghị, phát tờ rơi…) với hình thức hiện đại (truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội…).

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như “Tiếng loa Biên phòng”, “Cụm thông tin đối ngoại”, “Biên giới với học đường”, “Tiết học vùng biên”, “Tủ sách pháp luật”, “Bản tin vùng biên”… Cùng với đó, quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, huy động các nguồn lực triển khai Đề án 1219; cấp phát tài liệu, sách báo cho các địa phương, đơn vị để xây dựng các thư viện, phòng đọc. Tài liệu tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ", ông Quế cho biết.

Mặt khác, Bộ đội biên phòng sẽ gắn việc thực hiện Đề án 1219 với công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị quân đội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới đất liền.