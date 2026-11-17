Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới lần thứ 5 khai mạc tại Chùa Quang Bửu (TP.HCM), với sự tham dự của Ngài Maratika Dhungdzin Rinpoche cùng đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử.

Sáng 14/11/2026, tại Chùa Quang Bửu (phường Long Bình, TP.HCM), Pháp hội cầu nguyện hòa bình thế giới lần thứ 5, với tên gọi đầy đủ là Pháp hội Liên Hoa Sinh Tam Thân Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới (The 5th Maratika World Peace Monlam), chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Buổi lễ có sự hiện diện của Ngài Maratika Dhungdzin Rinpoche (Viện trưởng Tu Viện Maratika) cùng chư vị Lạt-ma, các vị Đạo sư và đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử đến từ nhiều nơi. Pháp hội được tổ chức với tâm nguyện cầu nguyện hòa bình cho thế giới, bình an và hạnh phúc cho nhân loại, đồng thời hướng đến sự an lạc của tất cả chúng sinh.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đạo tràng thành kính tri ân chư Tôn đức đã quang lâm tham dự, đặc biệt là Ngài Maratika Dhungdzin Rinpoche cùng chư vị Lạt-ma và các vị Đạo sư. Chương trình cũng có những tiết mục ca nhạc cúng dường, thể hiện lòng thành kính hướng về Tam Bảo.

Sau nghi thức khai mạc, chư vị hành giả bước vào các thời khóa tu tập, trì tụng và cầu nguyện theo truyền thống Maratika. Các hoạt động trong khuôn khổ pháp hội hướng đến việc nuôi dưỡng tâm từ bi, trí tuệ và tinh thần hòa hợp, đồng thời gửi gắm những lời nguyện cầu bình an đến bản thân, gia đình và tất cả chúng sinh.

Pháp hội tiếp tục diễn ra đến ngày 19/11/2026

Theo chương trình, Pháp hội Liên Hoa Sinh Tam Thân Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới lần thứ 5 tiếp tục diễn ra tại Chùa Quang Bửu đến hết ngày 19/11/2026. Trong thời gian này, chư Tăng Ni, Phật tử và những người quan tâm có thể tham dự các thời khóa tu tập, trì tụng và cầu nguyện theo lịch trình của Ban tổ chức.

Thông qua pháp hội, Ban tổ chức mong muốn tạo duyên để chư Tăng Ni, Phật tử và những người quan tâm đến Phật giáo Kim Cang Thừa có dịp gặp gỡ, tìm hiểu về truyền thống Maratika và cùng hướng tâm đến những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa bình và an lạc.

Ban tổ chức kính mời quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ đến tham dự pháp hội, cùng góp lời nguyện cầu cho cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình và muôn loài an lạc.

Thông tin Pháp hội

● Tên pháp hội: Pháp hội Liên Hoa Sinh Tam Thân Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới lần thứ 5 – The 5th Maratika World Peace Monlam.

● Thời gian: Từ ngày 14/11 đến hết ngày 19/11/2026.

● Địa điểm: Chùa Quang Bửu, 729 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP.HCM.

● Thông tin và đăng ký tham dự: https://monlam.maratika.asia

(Nguồn: Chùa Quang Bửu)