Đồng hành cùng cách mạng

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là 1 trong 7 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân trực tiếp tham luận tại hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, trong những thành tựu vĩ đại của đất nước 80 năm qua có đóng góp lớn của các tầng lớp nhân dân, của đồng bào các tôn giáo, trong đó có Phật giáo.

Với truyền thống nhập thế đạo nhà, phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã đồng hành cùng cách mạng Việt Nam ngay từ những ngày đầu.

Nhiều ngôi chùa nay là di tích lịch sử cách mạng, từng là nơi thành lập chi bộ Đảng và che chở, giúp đỡ những người tham gia cách mạng. Bản chỉ thị làm kim chỉ nam chỉ đạo thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” do Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp khẩn và khởi thảo tại chùa Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Ngay sau những ngày đầu thành lập nước, ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm chùa Bà Đá (Hà Nội), kêu gọi các tôn giáo chung tay cùng chính quyền cách mạng chăm lo cho nhân dân. Hội Phật giáo cứu quốc ra đời, tích cực tham gia phong trào bình dân học vụ, cứu trợ giúp đỡ đồng bào vượt qua nghèo đói, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Phật giáo Việt Nam đều có nhiều đóng góp thiết thực.

Trong phong trào “Cởi áo cà sa, khoác chiến bào”, nhiều hòa thượng là cựu tù Hỏa Lò, tù Côn Đảo (bia mộ của các vị Hòa thượng Phật giáo Việt Nam vẫn nằm tại nghĩa trang quốc gia Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo).

Đặc biệt, hành động yêu nước “vị pháp thiêu thân” phản đối chiến tranh năm 1963 của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã thắp sáng lương tri toàn thế giới ủng hộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho truyền thống hàng nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần đổi mới đất nước

Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cùng với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, Phật giáo Việt Nam tiếp tục góp phần đổi mới đất nước với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều thành tích chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh cho đồng bào từ thành thị, nông thôn, đến vùng cao miền núi, hải đảo xa xôi và kiều bào ở nước ngoài; tích cực, chủ động trong các hoạt động đối ngoại, giao lưu hợp tác quốc tế.

Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức tiền thân đã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa đạo và đời vì mục tiêu chung là đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc.

Đáng chú ý, Phật giáo Việt Nam là thành viên tích cực trong các tổ chức Phật giáo quốc tế, tổ chức thành công 4 kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh tốt đẹp của đất nước trên trường quốc tế.

“Những thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần tạo nên bức tranh thực tiễn đời sống tôn giáo phong phú, đa dạng, thể hiện rõ sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân ở Việt Nam” - Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước bước vào chặng đường lịch sử mới, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời, chung tay cùng đồng bào cả nước phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển bền vững; tham gia cuộc cách mạng chuyển đổi số quốc gia (xây dựng trung tâm dữ liệu số của Phật giáo Việt Nam, vận hành phương thức quản trị và điều hành số trong các hoạt động Phật sự).

Mặt khác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực mở rộng quan hệ quốc tế trong hoạt động đối ngoại đa phương, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng khẳng định truyền thống "Hộ quốc an dân" không chỉ là di sản quá khứ, mà là ngọn đuốc soi đường cho hiện tại và tương lai. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Phật giáo Việt Nam - với Giáo hội vững mạnh, tăng ni đoàn kết, hòa hợp và hàng triệu tín đồ phật tử - sẽ tiếp tục đồng hành, vun bồi trí tuệ, lòng từ bi, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân ái.