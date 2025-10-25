Sự kiện nằm trong khuôn khổ tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng đại diện 34 tỉnh, thành, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối lớn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại chương trình

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng, góp phần kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường. Không gian trưng bày được chia thành 5 khu vực theo vùng địa lý với hàng trăm mặt hàng đặc sắc như chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên, gạo ST25... tạo nên bức tranh phong phú của nông sản Việt.

Không gian trưng bày góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt và thúc đẩy kết nối cung cầu

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt” - sáng kiến của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Giai đoạn đầu, bản đồ giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của mỗi tỉnh, bảo đảm tiêu chí chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền. Dự án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, cập nhật và minh bạch về nông sản Việt, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, xúc tiến thương mại, đồng thời quảng bá hình ảnh hàng Việt trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Nghi thức bấm nút ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt”

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hỗ trợ, kết nối để Hợp tác xã Dương Yến - một trong những cơ sở nuôi cá tầm lớn của tỉnh Lai Châu giới thiệu và tiêu thụ thành công cá tầm nặng 50kg được xem là “kỷ lục” trong các trang trại nuôi cá của địa phương. Thành công này không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ tại sự kiện mà còn khẳng định chất lượng, thương hiệu nông thủy sản Việt trên thị trường.

Con cá tầm nặng 50kg của Hợp tác xã Dương Yến - Lai Châu được trưng bày tại sự kiện

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là dịp tôn vinh giá trị, quảng bá thương hiệu nông sản Việt, mà còn là hoạt động cụ thể hóa chủ trương phát triển thị trường trong nước gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, hiện đại, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và hiện thực hóa mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025, sáng ngày 25/10, chương trình livestream giới thiệu nông sản Việt với sự tham gia của NSND Tự Long, MC Mai Phương cùng các nghệ sĩ và KOL lên sóng trực tiếp trên kênh Tiktok Hello Vietnam.

Trong phiên phát sóng, gạo ST25, biểu trưng cho chất lượng và uy tín của nông sản Việt là sản phẩm tâm điểm, được giới thiệu với mức giá ưu đãi, thể hiện nỗ lực đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản Việt, đồng thời khẳng định hướng đi mới trong ứng dụng nền tảng số vào xúc tiến thương mại nội địa.

Thu Loan