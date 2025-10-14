Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, nông dân nước ta có vai trò rất quan trọng và đã có những đóng góp to lớn trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đồng hành cùng đất nước, các tổ chức, lực lượng xã hội và bà con nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát huy vai trò chủ thể của nông dân Việt Nam.

Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tác động khó lường của thị trường toàn cầu, những năm qua ngành nông nghiệp Việt Nam đã kiên cường vươn lên, đạt được những thành tích hết sức ấn tượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Dân Việt

Nông nghiệp vẫn luôn là trụ đỡ, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Việt Nam không chỉ trở thành điểm sáng toàn cầu về xóa đói giảm nghèo mà còn trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Thành tích này có sự đóng góp, nỗ lực sáng tạo không ngừng của hàng triệu hộ nông dân và sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học.

Theo Chủ tịch nước, 63 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 3,6 triệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi trên cả nước và 32 nhà khoa học của Nhà nông được tôn vinh hôm nay thực sự là những đại diện tiêu biểu, xuất sắc nhất, với những kết quả lao động miệt mài, không ngừng nghỉ; truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng, động lực cống hiến vì đất nước, vì cộng đồng của người Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao biểu trưng và chứng nhận cho các Nhà khoa học của Nhà nông được vinh danh. 32 Nhà khoa học của Nhà nông là những gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học – công nghệ, với nhiều công trình, phát minh được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng suất và giá trị cho nền nông nghiệp.

Ban Tổ chức đã trao biểu trưng và chứng nhận cho các nhóm nông dân tiêu biểu. Ảnh: Dân Việt

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 là những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến với thành tích ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh; trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Tổ chức đã trao biểu trưng và chứng nhận cho các nhóm nông dân tiêu biểu: nhóm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhóm nông dân kinh doanh giỏi; nhóm xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhóm nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế.

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2025” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.