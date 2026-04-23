Cuộn thiền thư có đường kính 41cm, chiều dài 200m, chiều rộng 72cm, trọng lượng 28kg được ví như một Bảo tháp Phật Quan Âm bằng ngôn ngữ.

Cuộn thư pháp Đại Bi Quan Âm dài 200m sẽ được khai mở ngày 25/4

Nội dung thư pháp là bài kệ cầu nguyện hòa bình và sự chữa lành phổ độ rộng khắp nhân sinh do chính Pháp vương Drukpa soạn với ba tầng nguyện lực lớn: Cầu nguyện hòa bình thế giới; cầu nguyện quốc thái dân an; nguyện bình an muôn loài…

Là học trò của Pháp vương, Ni sư trụ trì Bảo tháp Mandala Tây Thiên đã công phu biên chép lại bằng Tạng ngữ - chữ viết thiêng của kinh điển Phật giáo Himalaya.

Trong truyền thống Mật thừa, thư pháp - thiền thư vừa là nghệ thuật, đồng thời là sự thực hành tâm linh. Người viết phải tịnh tâm, trì chú và thiền định trước mỗi nét bút.

Cuộn thiền thư được thiết kế để sử dụng trong nghi lễ Phật giáo, có thể khai mở toàn bộ trước công chúng, tạo nên trải nghiệm thị giác và tâm linh cùng lúc.

Theo ban tổ chức trong ngày đầu Pháp hội, cùng với nghi lễ khai mở cuộn thiền thư, Đức Gyalwang Drukpa đồng thời cử hành nghi thức thỉnh chuông cầu nguyện hòa bình thế giới và các hoạt động tâm linh quan trọng khác.

Pháp hội Đại Bi Quan Âm diễn ra trong ba ngày từ 25 - 27/4 trùng vào thời điểm đặc biệt khi người dân cả nước cùng hướng về Phú Thọ để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 (26/4).

Trước đó, chiều 17/4, Pháp vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn đã đến dâng hương tại Đền Hùng.

Trên suốt chặng đường, Ngài lắng nghe câu chuyện về lịch sử Việt Nam được thuật lại qua các thế hệ - từ huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ với biểu tượng “con Rồng, cháu Tiên”, đến thời đại các Hùng Vương dựng nước.

Hòa vào không khí ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội ánh sáng 3D mapping với chủ đề “Cầu nguyện hòa bình thế giới - quốc thái dân an” sẽ được trình chiếu tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên vào tối khai mạc Pháp hội Đại Bi Quan Âm 25/4.

Trong khuôn khổ Pháp hội, nhiều nghi lễ văn hóa nghệ thuật Phật giáo quan trọng sẽ được cử hành: Đại lễ cầu an Quan Âm Tara Yuldog (26/4) tiêu trừ chướng ngại, tăng trưởng phúc lành, cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới; Đại lễ gia trì Dược sư và Đại đàn siêu độ chư hương linh, nạn nhân chiến tranh...