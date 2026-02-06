Quang cảnh ngày xuân

Sắc xuân trên những tầng lá

Khác với vẻ thâm trầm, bí ẩn của mùa nước nổi, rừng tràm vào xuân khoác lên mình một chiếc áo mới đầy kiêu hãnh. Sau những cơn mưa cuối mùa, hàng ngàn gốc tràm đồng loạt nảy lộc. Màu úa ngà già cỗi của năm cũ nhường chỗ cho sắc xanh non mơn mởn, sáng bừng cả một góc trời.

Lạc trôi giữa hai hàng tràm vào thời điểm này, bạn sẽ cảm nhận được sự luân chuyển của đất trời rõ rệt hơn bao giờ hết. Nắng xuân không còn gay gắt mà rót mật vàng ươm qua kẽ lá, nhảy múa trên mặt nước lấp lánh. Hít một hơi thật sâu, luồng không khí thanh sạch mang theo mùi nhựa cây căng tràn sức sống sẽ lấp đầy buồng phổi. Người xưa có câu “hái lộc đầu năm”, và việc đắm mình trong không gian tràn trề sinh khí này chính là cách “hái lộc” văn minh và trọn vẹn nhất mà không cần ngắt một cành cây nào.

Nguồn năng lượng thuần khiết vô biên

Vạn vật sinh sôi

Nếu như con người rộn ràng du xuân dưới đất, thì trên bầu trời, cư dân của “vương quốc” này cũng tổ chức lễ hội của riêng mình. Mùa xuân là mùa giao hòa, mùa của sự kết đôi, đẻ lứa.

Từ đài quan sát, bức tranh thiên nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường. Những chú chim dường như dạn dĩ hơn, bộ lông mượt mà hơn để thu hút bạn tình. Tiếng gọi đàn ríu rít, những cú chao lượn điệu nghệ của đàn Giang Sen hay cánh cò trắng phau chớp lóa trong nắng sớm tạo nên một khung cảnh phồn thịnh, sung túc. Hình ảnh “đất lành chim đậu” hiện ra ngay trước mắt như một điềm báo may mắn, cát tường cho bất kỳ ai ghé thăm nơi này vào dịp đầu năm. Ngắm nhìn sự tự do và sức sống mãnh liệt ấy, tâm hồn bạn tự khắc sẽ thấy phấn chấn, rạo rực những dự định mới mẻ cho thời gian sắp tới.

Sen hồng nở rộ

“Giải ngấy” cỗ Tết bằng vị quê

Sau những ngày “chiến đấu” với bánh chưng, thịt kho, giò chả đầy ắp đạm, thì thực đơn dân dã tại đây chính là cứu cánh tuyệt vời cho vị giác.

Không gì sảng khoái hơn giữa trưa xuân oi ả được húp một chén canh chua cá lóc nấu với bông súng. Vị chua thanh tao của me, vị ngọt dịu của cá đồng tươi roi rói, thêm chút cay nồng của ớt hiểm sẽ đánh thức mọi giác quan đang “ngủ quên” vì đồ nếp. Hay đơn giản là món cá rô kho tộ đậm đà ăn kèm rau luộc chấm kho quẹt. Những món ăn tưởng chừng đơn sơ ấy lại gói ghém trọn vẹn hương vị của đất, của nước, của sự hào sảng miền Tây, khiến bữa ăn đầu năm trở nên nhẹ nhàng mà thấm thía.

Thấm đẫm kỷ niệm quê nhà

Chuyến đi đến Điểm tham quan Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười dịp Tết không đơn thuần là du lịch. Đó là hành trình tìm về nguồn cội, chạm vào thiên nhiên để vay mượn chút sức sống mãnh liệt của cỏ cây sông nước. Trở về từ rừng tràm với lồng ngực căng tràn khí trời và đôi mắt no nê cảnh thơ tươi đẹp, chứng minh rằng bạn đã sẵn sàng cho một năm mới hanh thông, rực rỡ như chính sắc xuân nơi này. Hãy để cánh rừng bình yên Tân Phước là nơi khởi bút cho chương đầu tiên trong cuốn nhật ký năm mới của bạn!

Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười Địa chỉ: Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp Fanpage: https://www.facebook.com/dtqkbtdongthapmuoi/about?locale=vi_VN SĐT: 0906 888 510 Gmail: dtqkbtdongthapmuoi@gmail.com

Thanh Xuân