Bún gỏi dà

Bún gỏi dà là đặc sản của Sóc Trăng cũ (nay là tỉnh Cần Thơ). Món ăn có tên gọi lạ tai, khiến nhiều người từ xa tới cảm thấy tò mò, thậm chí cho rằng đây là món bún gỏi gà.

Thực tế, bún gỏi dà là món biến tấu từ gỏi cuốn. Với món gỏi cuốn, các nguyên liệu bún, tôm, thịt ba chỉ, rau sống, rau thơm… được cuốn trong bánh tráng, rồi chấm với nước tương sền sệt.

Tuy nhiên, sang phiên bản bún gỏi dà, người ta sẽ cho các nguyên liệu vào bát, chan nước dùng, thêm ít tương xay cho dậy mùi.

Từ "gỏi" trong món đặc sản bún gỏi dà được cho là mượn trong từ "gỏi cuốn". Thêm vào đó, người miền Tây thưởng thức món ăn bằng cách và như cơm nên gọi là "bún gỏi và". Do cách phát âm nên lâu dần thành 'dà' hay 'già'.

Bát bún nhìn hấp dẫn với màu trắng của thịt, bún, màu đỏ của tôm, ớt, màu xanh của rau, màu nâu của tương, thoang thoảng mùi thơm của mắm hòa quyện với mùi me. Ảnh: Bún gỏi dà Hai anh em

Nước dùng được ninh từ xương, có nơi còn cho thêm tôm đất, rồi hòa cùng nước me để tạo vị cân bằng: béo ngậy mà không ngán, chua dịu, ngọt thanh.

Bên cạnh bí quyết nấu nước dùng, sự khác biệt giữa các quán còn nằm ở cách chế biến nước chấm tương hột. Đầu bếp phải khéo léo gia giảm để tương không quá nặng mùi, vừa hài hòa, vừa tôn lên hương vị món ăn.

Bún lắc

Bún lắc hay hủ tiếu lắc là món ăn sáng đặc trưng, thu hút nhiều du khách khi tới chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ).

Sở dĩ người ta gọi bún lắc, hủ tiếu lắc là bởi người bán - người mua đều ngồi trên chiếc ghe thuyền tròng trành giữa sông nước, lắc qua lắc lại.

Nước lèo là "linh hồn" của các món bún lắc, hủ tiếu lắc. Ảnh: Linh Trang

Tô bún có màu sắc bắt mắt: Màu đỏ của cà chua - dầu điều; xanh xanh của hành lá, ngò, rau thơm kết hợp cùng thịt, tôm, huyết, tim, gan, chả viên,... Sau khi chan nước lèo cua nóng hổi, người bán sẽ thêm một chút mắm tôm dậy mùi, xíu ớt cay tê tê.

Bún lắc (bún riêu lắc) ở chợ Cái Răng từng được trang du lịch Skyscanner giới thiệu là món ăn phải thử một lần trong đời.

Du khách thích thú với trải nghiệm ăn bún lắc, hủ tiếu lắc. Ảnh: Linh Trang

Bún quậy

Bún quậy là đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc (An Giang). Bún "quậy" còn được gọi là bún tươi hải sản, bắt nguồn từ bún tôm Bình Định. Theo tìm hiểu, món ăn này vốn được người dân Bình Định cũ mang tới Phú Quốc.

Có người nói rằng, món ăn này được người dân Phú Quốc đặt tên là "quậy" vì phải ăn kèm nước chấm gồm bột canh, bột ngọt, đường, quất (tắc), ớt xay. Các nguyên liệu sau khi cho vào bát được quậy mạnh để sánh lại, dậy vị thơm ngon.

Thực tế khi chế biến món ăn này đầu bếp quậy liên hồi ở nhiều công đoạn. Ví dụ như miếng chả được quậy rồi ép vào thành tô, bún luộc cũng được quậy lên. Sau này thực khách được tận tay trải nghiệm thao tác quậy chén nước chấm.

Bún "quậy" là món điểm tâm sáng nổi tiếng ở Phú Quốc. Ảnh: jinnytasty

Nước dùng của bún "quậy" không thêm nhiều loại gia vị (trừ bột canh), thực phẩm có màu hay dầu mỡ mà chỉ gồm nước luộc bún tươi và nước luộc hải sản, có màu ngà ngà, không quá bắt mắt.

Thành phần không thể thiếu của món ăn này là hải sản.

Bún suông

Bún suông không chỉ nổi tiếng ở Vĩnh Long. Bún suông còn có tên gọi khác là bún đuông, cái tên này được cho là bắt nguồn từ hình dáng của miếng chả tôm – nguyên liệu chính trong món bún. Những miếng chả tôm sau khi chế biến có hình dáng giống con đuông dừa (một loại sâu trong thân cây dừa), cùng có màu vàng nhạt và thân mềm.

Chả tôm được chế biến kỳ công nhất và cũng là điểm đặc trưng của món ăn. Nước dùng của bún suông được ninh từ xương lợn, tôm, mực khô và một chút me chua, tạo vị chua thanh dịu, mùi thơm thoang thoảng. Nước dùng không trong mà có màu nâu nhạt, do ảnh hưởng từ me và tương hột.

Vị ngọt thanh của nước dùng, dai dai của chả tôm, mềm mại của sợi bún khiến du khách phương xa “xiêu lòng”. Ảnh: Bún suông Hùi Yến

Trong bát bún suông, ngoài chả tôm, còn có vài lát thịt ba chỉ thái mỏng, kèm bắp cải trắng, rau muống, bắp chuối, rau thơm, giá đỗ và hành ngò. Người dùng ăn kèm với một chén nước chấm làm từ tương và ớt xay.

