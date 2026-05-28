Sáng 28/5, ông Phạm Văn Hòa, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết 22km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được đưa vào khai thác.

Đoạn đường 22km thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được thông xe.

Khoảng 9h30 cùng ngày, ô tô bắt đầu lưu thông qua đoạn cao tốc dài 22km, từ nút giao quốc lộ 1 đến nút giao quốc lộ 26.

Theo ông Hòa, các cơ quan chuyên môn đã nghiệm thu và đánh giá đoạn tuyến trên đủ điều kiện đưa vào khai thác. Tuy nhiên, các phương tiện cần phải tuân thủ quy định, đảm bảo đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.

Ông Hòa lưu ý, các loại xe máy, xe thô sơ không được chạy vào cao tốc; người dân không thả rông gia súc, gia cầm trên cao tốc.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5km, có tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư hơn 30km, phần còn lại do UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng phụ trách.

