Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT), những ngày qua khu vực miền Trung xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ mặt đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp và phát sinh sự cố kỹ thuật trên các tuyến cao tốc như Quảng Ngãi – Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Chí Thạnh – Vân Phong.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 cho biết, trong 3 ngày gần đây, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 20 ô tô gặp sự cố như nổ lốp, hỏng động cơ khi lưu thông trên các tuyến này.

Ngoài ra, ngày 25/5, trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng có trường hợp ô tô bị nổ lốp khi đang lưu thông, tiếp tục cho thấy rủi ro gia tăng trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Sự chủ quan của tài xế và chủ xe

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT), thời tiết nắng nóng hiện nay khiến nhiệt độ mặt đường có thể tăng lên 40-50 độ C, thậm chí có thời điểm cao hơn. Khi di chuyển liên tục, ma sát giữa lốp xe và mặt đường có thể khiến nhiệt độ tại lốp tăng thêm khoảng 20 độ C, đẩy nhiệt độ thực tế của lốp lên tới 70 độ C.

Một lốp xe tải bị nổ khi chạy trên cao tốc. Ảnh: A.X

Trong điều kiện này, áp suất bên trong lốp tăng, đặc biệt khi xe di chuyển vận tốc lên đến 120km/h trong thời gian dài. Với các phương tiện như xe tải, xe khách hoặc container, nguy cơ nổ lốp càng tăng cao.

Lãnh đạo Đội 6 cho biết, một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng nổ lốp là do chủ phương tiện và lái xe chưa quan tâm đến việc kiểm tra, bảo dưỡng lốp xe trước khi lưu thông. Nhiều trường hợp vẫn sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép, lốp bị nứt, phồng hoặc đã hết hạn sử dụng nhưng không thay thế.

Một xe tải bị lật khi gặp lốp không đảm bảo an toàn. Ảnh: A.X

Đáng chú ý, việc chở quá tải cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ nổ lốp. Khi phương tiện chở vượt tải trọng cho phép, áp lực dồn lên lốp tăng cao, kết hợp với nhiệt độ lớn từ mặt đường và ma sát khi di chuyển sẽ khiến lốp nhanh chóng quá nhiệt, dễ dẫn đến hiện tượng nổ lốp.

“Hiện tại, các lối vào cao tốc đã có hệ thống cân kiểm soát tải trọng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các phương tiện chở quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến”, lãnh đạo Đội 6 nhấn mạnh.

CSGT hướng dẫn xử lý khi nổ lốp trên cao tốc

Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và tài xế cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra an toàn kỹ thuật trước mỗi chuyến đi, đặc biệt là lốp xe.

Bảng thông báo xe quá trọng tải trên các lối vào cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Cụ thể, cần kiểm tra độ mòn, áp suất lốp theo tiêu chuẩn và phát hiện sớm các dấu hiệu nứt, phồng, rách hoặc quá hạn sử dụng, bởi lốp kém chất lượng không chỉ làm tăng nguy cơ nổ lốp mà còn giảm độ bám đường, gây nguy hiểm khi xe chạy tốc độ cao hoặc phanh gấp.

CSGT khuyến cáo tài xế không nên chủ quan sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn mà cần thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư hỏng. Khi xe xuất hiện rung lắc, tiếng động lạ hoặc cảm giác lái bất thường, cần giảm tốc, đưa xe vào vị trí an toàn để kiểm tra, xử lý.

“Đã ghi nhận một số trường hợp phương tiện bị nổ lốp khi đang lưu thông trên cao tốc, dẫn đến lật xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Do đó, tài xế cần đặc biệt chú ý kiểm tra lốp trước và trong quá trình di chuyển”, một cán bộ CSGT chia sẻ.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Đặc biệt, các trường hợp vi phạm liên quan đến lốp xe hoặc chở quá tải sẽ bị xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn.

Lực lượng CSGT khuyến cáo phòng ngừa tai nạn do nổ lốp khi thời tiết nắng nóng. Ảnh: CSGT

Cục CSGT cũng khuyến cáo, trong trường hợp xảy ra sự cố nổ lốp khi đang lưu thông trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh, nhả ga từ từ, tuyệt đối không phanh gấp. Sau đó, tài xế điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt biển cảnh báo cách xe tối thiểu 150m. Đồng thời, tài xế cần gọi số 19008099 để được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời.