Nhiều tài xế ô tô con di chuyển từ trung tâm TPHCM khi đến phường Long Thành (TP Đồng Nai) tỏ ra lúng túng trước thông tin tuyến đường T2 đã được mở để kết nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu từ chiều 24/5.

Các tài xế vẫn điều khiển phương tiện rẽ vào đường Bưng Môn, lối đi tạm phục vụ giai đoạn đầu của dự án thành phần 2 và 3 thông xe.

Tuy nhiên, từ ngày 18/5, khi toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác, lối đi này đã bị chặn để tổ chức lại giao thông, đảm bảo vận hành đồng bộ toàn tuyến.

Ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 25/5, chỉ trong khoảng một giờ đã có gần 50 ô tô rẽ vào đường Bưng Môn để tìm lối di chuyển vào cao tốc. Khi gặp rào chắn, nhiều phương tiện buộc phải quay đầu, dừng lại hỏi người dân xung quanh để tìm hướng di chuyển khác.

Dù các biển báo chỉ dẫn lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên đường Bưng Môn đã được che lại, nhiều phương tiện vẫn di chuyển vào lối đi tạm đã bị chặn khoảng 1 tuần qua.

Một số tài xế cho biết, dù đã nắm thông tin về việc mở tuyến T2 giúp rút ngắn hơn 18km quãng đường giữa hai cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng do không rành đường nên vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng bản đồ.

Ông Đình Hải (ngụ TPHCM) cho hay do không biết lối rẽ mới vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đi Vũng Tàu nên phải theo Google Maps và bị dẫn vào đường Bưng Môn.

“Tôi cũng nghe nói lối này đã bị chặn, nhưng do không rành đường nên vẫn phụ thuộc Google Maps. Bản đồ chỉ dẫn rẽ vào đây và tôi đi theo, đến nơi mới phát hiện không còn lối lên cao tốc, phải hỏi người dân xung quanh để tìm đường khác”, ông Hải chia sẻ.



Tuyến đường T2 được đưa vào khai thác từ chiều 24/5, cho phép các xe kết nối trực tiếp từ tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thay vì phải đi vòng 18km hoặc di chuyển bằng lối tạm như trước.

Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến T2 chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, với tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h nhằm đảm bảo an toàn.

Trong ảnh là hướng tuyến T2, phục vụ các phương tiện di chuyển từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đi Vũng Tàu.