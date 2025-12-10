Năm 2025 đánh dấu thời điểm xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên bắt đầu hành trình phát triển mới sau khi sáp nhập hai đơn vị hành chính là Lê Lợi và Thống Nhất. Địa bàn rộng, dân số đông, yêu cầu quản trị ngày càng cao, song toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân đã bước vào nhiệm kỳ đầu tiên bằng tinh thần quyết tâm, đoàn kết và tư duy hành động rõ ràng. Thành quả nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội tạo chỗ dựa vững chắc để địa phương nâng tầm mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới.

Giai đoạn 2020 – 2025, kinh tế địa phương ghi nhận bước tiến mạnh. Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 1.043 tỷ đồng mỗi năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức 10,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75,47 triệu đồng/năm, phản ánh sự khởi sắc rõ rệt của đời sống dân cư. Tỷ lệ lao động có việc làm ổn định trên 90%; chỉ còn 0,51% hộ nghèo. Các tổ chức đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vốn vay cho hội viên, tạo điều kiện để hàng trăm hộ vươn lên làm kinh tế, hình thành lớp nông dân mới tự tin mở rộng sản xuất.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội của nhân dân được chăm lo toàn diện. 100% hộ dân đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95 – 98%.

Công tác khuyến học được duy trì bằng những mô hình thiết thực; mọi trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Y tế cơ sở bảo đảm trực cấp cứu, chăm sóc thường xuyên và giám sát dịch bệnh, giúp địa phương duy trì môi trường an toàn, ổn định.

Năm 2025, xã Lê Lợi đã hỗ trợ xây dựng 22 ngôi nhà cho người có công và hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Các phong trào hướng về cộng đồng được duy trì bằng nhiều hình thức sáng tạo. Người dân tích cực tham gia ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, đồng bào Cu Ba và Quỹ cứu trợ, thể hiện nét đẹp nghĩa tình trong truyền thống quê hương.

Công tác bảo vệ môi trường trở thành điểm sáng nổi bật của xã. 100% hộ dân tham gia nộp phí thu gom rác thải; các tuyến đường được vệ sinh định kỳ, cảnh quan ngày càng khang trang. Mỗi gia đình đều có ba công trình hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch. Việc duy trì môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn mà còn nâng cao chất lượng sống và nhận thức cộng đồng.

Giữ gìn an ninh trật tự tiếp tục là ưu tiên quan trọng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hoạt động hiệu quả nhờ hệ thống tổ tự quản nắm chắc tình hình từng khu dân cư. Chính sự chủ động từ cơ sở đã giúp địa bàn xã Lê Lợi ổn định, tạo môi trường an toàn cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội thông qua triển khai Quyết định 218. Mặt trận phối hợp góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền pháp luật và tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện quan trọng. Từng kiến nghị đều được tiếp nhận, xử lý, tạo thêm niềm tin và sự đồng thuận cho người dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Lê Lợi xác định mục tiêu tổng quát là phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa lợi thế sẵn có để đẩy mạnh kinh tế – xã hội; phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu ở mức 10,7%/năm; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố theo hướng hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân hiệu quả.

Trọng tâm của nhiệm kỳ mới là cải cách hành chính gắn với vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ứng dụng công nghệ thông tin được thúc đẩy trong các khâu quản lý và điều hành, tạo nền tảng tiến tới xây dựng chính quyền số thân thiện, tiện ích, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.