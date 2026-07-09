Ngày 9/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 11.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Khôi, nguyên Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, ông Khôi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ cố ý làm trái, nhận hối lộ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm của ông Khôi gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác và địa phương. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định khai trừ ông Trần Minh Khôi ra khỏi Đảng.

Một góc khu kinh tế Dung Quất nhìn từ trên cao. Ảnh: L.D

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 6 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, công tác tại Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Các cán bộ này được yêu cầu rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế trong kê khai tài sản, biến động tài sản và thu nhập trong kỳ kê khai tiếp theo.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng yêu cầu một số tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ các xã Kon Đào, Ngọk Réo và Bình Chương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, quản lý tài chính Đảng và kê khai tài sản, thu nhập.