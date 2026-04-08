Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm nay họp kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các đảng bộ địa phương, đơn vị là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban nhận thấy các ông: Vũ Thế Phiệt - ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Lại Xuân Thanh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Tiến Việt - Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc phụ trách ACV; Lê Văn Hà - nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Các cá nhân trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Hồi tháng 3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.