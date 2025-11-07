Ban Bí thư nhận thấy ông Cao Tiến Dũng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Tấn Chân, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông: Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Tạm đình chỉ đại biểu HĐND tỉnh đối với cựu Chủ tịch Đồng Nai Cao Tiến Dũng Ông Cao Tiến Dũng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - vừa bị HĐND tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ đại biểu HĐND sau quyết định phê chuẩn khởi tố bị can của Viện trưởng VKSND Tối cao.