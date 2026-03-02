Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tọa lạc tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) trên tổng diện tích hơn 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế.

Điểm khác biệt vượt trội của Vinmec Ocean Park 2 là mô hình phát triển với tư duy đột phá. Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh có thể tiếp cận một hệ sinh thái khép kín từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện. Trong đó, khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnh và theo dõi y khoa 24/7; vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.

Toàn cảnh Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 với cơ sở khang trang, hiện đại bậc nhất Hưng Yên

Về chuyên môn, là bệnh viện thứ 10 trong hệ thống, Vinmec Ocean Park 2 được kế thừa toàn bộ nền tảng quản trị chuyên môn và quy trình kiểm soát chất lượng cũng như tiêu chuẩn an toàn đồng bộ của Vinmec. Bên cạnh hệ thống đa chuyên khoa toàn diện, bệnh viện định hướng phát triển mũi nhọn Chấn thương chỉnh hình - Cơ xương khớp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong thay khớp, chấn thương thể thao và phục hồi vận động. Mũi nhọn thứ hai là mô hình phục hồi chức năng chuyên sâu cho bệnh lý thần kinh, tim mạch và các tình trạng sau phẫu thuật, bảo đảm quá trình điều trị - phục hồi được triển khai liên tục và toàn diện.

Song hành với chuyên môn, bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, hướng tới sàng lọc sớm và điều trị chính xác. Nổi bật là hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT (Siemens Healthineers, Đức) và CT 512 lát cắt (GE Healthcare, Mỹ), cho phép chụp toàn thân tốc độ cao với liều tia tối ưu, hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán tim mạch và các bệnh lý phức tạp ở độ phân giải cao. Đặc biệt, công nghệ robot cũng sẽ được đưa vào phẫu thuật, góp phần nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục, qua đó xác lập chuẩn mực mới về hiệu quả điều trị.

Về nhân sự, bệnh viện quy tụ đội ngũ y bác sĩ đa chuyên khoa giàu kinh nghiệm với 100% bác sĩ và chuyên gia y tế có trình độ sau đại học, được dẫn dắt bởi các giáo sư, chuyên gia đầu ngành. Đội ngũ chuyên môn thường xuyên cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật mới và tham gia các chương trình hợp tác quốc tế tại Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Singapore, bảo đảm người bệnh được tiếp cận những tiến bộ y học tiên tiến.

Đặc biệt, Vinmec Ocean Park 2 là đơn vị đầu tiên trong hệ thống triển khai mô hình “Bệnh viện cộng đồng”. Cùng 2 phòng khám tại Ocean Park 1 và Ocean Park 2, bệnh viện hình thành tổ hợp y tế Ocean City gắn bó mật thiết với người dân, vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình, tập trung vào chăm sóc ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị theo nguyên tắc liên tục - gần nơi sinh sống - chất lượng cao.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện

Phát biểu về mô hình mới, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - nhấn mạnh: “Vinmec Ocean Park 2 không đơn thuần là bệnh viện thứ 10 của hệ thống, mà là mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện đã ấp ủ nhiều năm - nơi chất lượng chuyên môn, công nghệ cao và chăm sóc hậu điều trị được đặt ngang tầm nhau. Hơn cả việc chữa trị, chúng tôi đặt mục tiêu mang tới cho bệnh nhân một hành trình hồi phục trọn vẹn để có thể trở lại cuộc sống bình thường một cách tốt nhất và duy trì sức khỏe bền vững nhất”.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương và đi vào hoạt động

Vinmec Ocean Park 2 đi vào hoạt động đánh dấu sự phát triển của y tế Việt Nam, khi chuyển từ tư duy “điều trị truyền thống” sang “chăm sóc toàn diện” đồng bộ và bền vững. Việc tiên phong áp dụng xu hướng y học phục hồi hiện đại trên thế giới cũng nằm trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cấp chất lượng chuyên môn và dịch vụ, hướng tới đẳng cấp toàn cầu của hệ thống y tế Vinmec.

Thu Loan