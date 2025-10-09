Với sự đầu tư bài bản và mô hình vận hành hiện đại, cơ sở được kỳ vọng sẽ rút ngắn “thời gian vàng” cứu người và nâng cao năng lực y tế quốc gia, đặc biệt tại các vùng du lịch trọng điểm và khu vực xa trung tâm y tế.

Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc là công trình nằm trong Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025 - 2030, do Bộ Y tế chủ trì và Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hướng tới xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao năng lực y tế quốc gia mà còn chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Tỉnh Ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại sự kiện

Đặt mục tiêu tiếp cận hiện trường chỉ trong 8 phút

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Vingroup đã bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế hiện đại cho Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc. Mỗi xe đều được trang bị máy thở, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu chuyên dụng khác.

Toàn bộ thiết bị đều được thiết kế và trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế EN 1789:2020, khuyến cáo của WHO và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2012/BYT của Bộ Y tế Việt Nam. Hệ thống xe cứu thương được thiết kế nhỏ gọn, chống nước, chống bụi, chịu rung lắc tốt, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu đặc thù của khu vực biển đảo.

Về nhân sự, cơ sở quy tụ hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, bao gồm: hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu trên biển và vận chuyển hồi sức nâng cao… sẵn sàng lên đường mọi lúc mọi nơi.

PGS.TS.BS Trần Quang Hiền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang chia sẻ, sự kiện là niềm tự hào về chất lượng y tế trong cộng đồng địa phương

Mục tiêu đặt ra là tiếp cận hiện trường chỉ trong 8 phút ngay sau khi nhận được yêu cầu. Số hotline 115 sẽ được kích hoạt và đưa vào hoạt động tại Phú Quốc kể từ ngày 10/10/2025. Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên điều phối sẽ chủ động điều xe cấp cứu gần nhất từ 3 trạm vệ tinh tại các khu vực trọng điểm Dương Đông, An Thới, Gành Dầu để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử trí kịp thời trong “thời gian vàng” nhằm gia tăng cơ hội sống sót cho người bệnh.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, trang bị kỹ năng thiết yếu cho nhân viên y tế, giáo viên, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn và resort, hình thành mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp rộng khắp, nâng cao an toàn y tế cộng đồng.

TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng tiểu ban Hồi sức cấp cứu Hệ thống Y tế Vinmec khẳng định, đề án là nỗ lực của Vingroup trong việc cùng Nhà nước kiến tạo những mô hình dịch vụ công chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định: “Việc ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Đặc khu Phú Quốc là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới cấp cứu hiện đại, chuyên nghiệp. Sự kiện thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang, Bộ Y tế và đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ tận tâm của Tập đoàn Vingroup trong hành trình lấy người bệnh làm trung tâm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân - để dù ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ tình huống cấp cứu nào, mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, nhân văn”.

Đại diện Tập đoàn Vingroup trao bảng tượng trưng tặng xe cấp cứu và trang thiết bị y tế đi kèm cho đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh.

Về phía Sở Y tế, PGS.TS.BS Trần Quang Hiền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết: “Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa đối với người dân đảo Ngọc. Từ nay, bà con và du khách có thể yên tâm rằng khi sự cố xảy ra, người dân sẽ được bảo vệ và cấp cứu kịp thời. Đây không chỉ là bước tiến về y tế, mà còn là sự lan tỏa của niềm tin, sự an tâm và niềm tự hào về chất lượng y tế Việt Nam trong cộng đồng địa phương”.

Bước tiến mới góp phần kiến tạo mô hình dịch vụ công chuẩn quốc tế

Phú Quốc là một trong sáu địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện. Với diện tích hơn 589 km², dân cư phân tán, khoảng cách giữa các cơ sở y tế xa, trong khi mỗi năm đón hơn 5 - 7 triệu lượt khách, Phú Quốc từ lâu phải đối mặt với “bài toán sinh tử” do thiếu hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp và kịp thời.

TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng tiểu ban Hồi sức cấp cứu Hệ thống Y tế Vinmec nhấn mạnh: “Việc ra mắt Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc không chỉ là một dự án y tế mà còn là nỗ lực của Vingroup trong việc cùng Nhà nước kiến tạo những mô hình dịch vụ công chuẩn quốc tế. Nơi mỗi người dân, mỗi du khách tại Phú Quốc đều được đặt ở vị trí trung tâm, được bảo đảm an toàn y tế ngay từ hiện trường. Chúng tôi tin rằng, với sự đầu tư bài bản và mô hình vận hành hiện đại, hệ thống sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tạo nền tảng vững chắc cho y tế ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh”.

Sự kiện ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thể hiện sự đồng hành hiệu quả giữa Nhà nước, doanh nghiệp và hệ thống y tế Việt Nam. Dự án không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành “thành phố đảo ngọc xanh” - an toàn, đáng sống, đẳng cấp quốc tế, mà còn mở ra mô hình cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên, tạo tiền đề nhân rộng trên toàn quốc, khẳng định vị thế Việt Nam như một quốc gia hiện đại, nhân văn và tự cường trên bản đồ y tế khu vực.

