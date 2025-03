Theo đại diện H Plus, nhân dịp khai trương Phòng khám đa khoa Quốc tế H Plus tại Hà Nội, nhiều lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc đã gửi điện mừng, bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng lớn đối với sự kiện này. Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Joo Ho-young, Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hoon... đã gửi lời chúc mừng, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thành lập cơ sở y tế quốc tế của Bệnh viện Yangji Hàn Quốc tại Việt Nam.

PKĐK Quốc tế H Plus long trọng tổ chức lễ khai trương. Ảnh: H Plus

Đặc biệt, ông Choi Young-sam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam - đã tham dự sự kiện. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Choi Young-sam nhấn mạnh rằng sự ra đời của H Plus không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của ngành y tế tư nhân Hàn Quốc tại Việt Nam mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho cộng đồng, đặc biệt là kiều bào Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: H Plus

Phòng khám cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng quát và đa khoa, bao gồm 12 chuyên khoa như Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Tai mũi họng, và Cấp cứu. Đội ngũ y bác sĩ gồm 10 bác sĩ Việt Nam và 30 nhân viên y tế, cùng với 5 chuyên gia tư vấn từ Hàn Quốc.

Khách mời tham quan cơ sở vật chất hiện đại của H Plus. Ảnh: H Plus

Phòng khám đa khoa Quốc tế H Plus sở hữu nhiều lợi thế nổi bật, hứa hẹn mang đến chất lượng dịch vụ y tế vượt trội. Được trang bị các thiết bị hiện đại như máy chụp MRI 3T, máy CT 128 lát cắt, hệ thống chụp nhũ ảnh và X-quang kỹ thuật số từ các thương hiệu hàng đầu, phòng khám đảm bảo khả năng chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, sự liên kết chặt chẽ với Bệnh viện H Plus Yangji (Hàn Quốc) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo và trao đổi chuyên môn giữa các bác sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy hợp tác y tế song phương.

Không gian phong cách Hàn Quốc cùng trang thiết bị tiên tiến của H Plus. Ảnh: H Plus

Không chỉ sở hữu trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trung tâm còn tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu phức hợp Lotte Mall West Lake Hanoi. Điều này mang đến sự thuận tiện cho bệnh nhân với các dịch vụ mua sắm, giải trí và ẩm thực đa dạng, đồng thời tạo không gian khám chữa bệnh hiện đại, thoải mái với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Hồ Tây.



Thông tin liên hệ

Phòng khám đa khoa Quốc tế H Plus

Tầng 7-8, Tòa nhà Văn phòng A, Lotte Mall West Lake Hanoi

Số 272 Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024-7306-9889

Email: office@clinichplus.com

Website: https://clinichplus.com/

Bệnh viện H Plus Yangji là một bệnh viện đa khoa hàng đầu tại Hàn Quốc. Bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, cam kết mang lại sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

Ngọc Minh