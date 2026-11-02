Giải golf VĐQG 2026 lần đầu có nội dung đồng đội, được tính thành tích cho Đại hội Thể thao toàn quốc.

Ngày 2/11, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã công bố giải golf VĐQG - Cúp VinFast 2026. Năm nay, giải gắn một dấu mốc đặc biệt: lần đầu được tổ chức trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sự kiện thể thao lớn nhất nước, diễn ra theo chu kỳ bốn năm.

Việc golf góp mặt tại Đại hội đưa môn thể thao này vào hệ thống tranh tài thành tích cao quốc gia, không chỉ là cơ hội để các nhà vô địch khẳng định đẳng cấp, golfer trẻ thể hiện khát vọng, mà còn là đấu trường để nơi các đoàn tỉnh, thành phố và ngành kiểm chứng chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và năng lực cạnh tranh của các đơn vị tham gia.

BTC thông tin về giải đấu. Ảnh: T.P

Giải golf VĐQG 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM) với bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo BTC, thể thức thi đấu tại Đại hội cũng có giá trị trong việc chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2027. Các VĐV được tích lũy kinh nghiệm thi đấu đồng đội, làm quen với áp lực và cách phối hợp trong một thể thức có tính cạnh tranh cao.