Ngày 29/7, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu họp báo công bố về giải Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026.

Theo BTC, mùa 3 sẽ diễn ra ngày 4/10 tại xã Sin Suối Hồ (Lai Châu), lần đầu mở rộng cho tất cả mọi người tham gia với mong muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về con người và vùng đất Tây Bắc, đồng thời tiếp thêm động lực cho những người yêu trải nghiệm, thích khám phá tìm đến chinh phục các đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Nhờ đó, nhiều bản làng vùng cao đã đón thêm du khách, du lịch địa phương phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Vậy con đường đá hơn 100 năm tuổi trở thành điểm trekking mê ly của nhiều người có gì đặc biệt?

Con đường Pavi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX trong thời kỳ Pháp thuộc nhằm kết nối khu vực Lai Châu với Sa Pa.

Đây được đánh giá là một trong những tuyến đường đá cổ độc đáo và giàu giá trị lịch sử còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn tại vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều đoạn đường được lát bằng những phiến đá lớn, xếp thủ công theo kỹ thuật truyền thống để bảo đảm độ bền và khả năng lưu thông quanh năm.

Trải qua hơn 1 thế kỷ cùng những biến động của lịch sử và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều đoạn đường vẫn còn giữ được kết cấu nguyên bản.

Con đường đá cổ Pavi không chỉ mang ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn được xem là một tài sản văn hóa, cảnh quan quý giá của tỉnh Lai Châu.

Tham gia hành trình "Bước chân trên mây", du khách có cơ hội trải nghiệm những cánh rừng nguyên sinh, những triền núi hùng vĩ, thác nước, suối tự nhiên và các bản làng của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì...

Du khách còn được ngắm những ruộng bậc thang như bức tranh sơn thủy hữu tình mà thiên nhiên ban tặng.

Tất cả tạo nên một không gian trải nghiệm độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân bản địa.

Càng lên cao, con đường càng hoang vắng, đá cổ càng hiện ra rõ nét, phủ lớp rêu phong xanh mướt làm việc di chuyển có phần trơn trượt và cũng kích thích hơn.

Ảnh: Hoàng Việt