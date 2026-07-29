Con đường đá cổ Pavi không chỉ mang ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn được xem là một tài sản văn hóa, cảnh quan quý giá của tỉnh Lai Châu.
Ngày 29/7, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu họp báo công bố về giải Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026.
Theo BTC, mùa 3 sẽ diễn ra ngày 4/10 tại xã Sin Suối Hồ (Lai Châu), lần đầu mở rộng cho tất cả mọi người tham gia với mong muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về con người và vùng đất Tây Bắc, đồng thời tiếp thêm động lực cho những người yêu trải nghiệm, thích khám phá tìm đến chinh phục các đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Nhờ đó, nhiều bản làng vùng cao đã đón thêm du khách, du lịch địa phương phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Vậy con đường đá hơn 100 năm tuổi trở thành điểm trekking mê ly của nhiều người có gì đặc biệt?
Ảnh: Hoàng Việt
Tìm thấy 5 rìu đá cổ hàng nghìn năm trong lòng hang ÉnTrong quá trình khảo sát hang Én, đoàn thám hiểm đã phát hiện 5 chiếc rìu đá nằm lẫn trong các lớp đất đá bị nước lũ bào mòn, hé lộ dấu tích hoạt động của con người tiền sử cách đây hàng nghìn năm tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.