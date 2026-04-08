Dự án Forest Onsen nằm trong đại đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển), nơi môi trường sống được thiết kế để khuyến khích vận động, thư giãn và trị liệu thường nhật; con người không chỉ cải thiện thể chất mà còn tái thiết lập trạng thái cân bằng lâu dài.

Căn hộ chăm sóc sức khỏe có sân vườn trước khi vào nhà tại Forest Onsen. Ảnh phối cảnh dự án

Môi trường sống kích thích chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

Trong nhiều năm qua, chăm sóc sức khỏe thường được nhìn nhận như một “liều thuốc giải” sau những giai đoạn căng thẳng - khi con người tìm đến spa, resort hay các kỳ nghỉ để hồi phục. Tuy nhiên, các nghiên cứu về wellness hiện đại chỉ ra rằng, chính những liệu pháp chăm sóc được duy trì mỗi ngày mới tạo nên sự thay đổi bền vững cho thể chất và tinh thần. Nói cách khác, sức khỏe không đến từ những “đỉnh điểm trải nghiệm” ngắn hạn, mà được tích lũy từ những thói quen nhỏ nhưng liên tục.

Môi trường sống tạo cảm hứng tại đại đô thị Eco Retreat tại phía Tây TP.HCM. Ảnh phối cảnh dự án

Vấn đề nằm ở chỗ, thói quen không chỉ phụ thuộc vào ý chí cá nhân, mà chịu tác động mạnh mẽ từ môi trường sống. Một không gian sống thiếu tiện ích chăm sóc sức khỏe, thiếu kết nối thiên nhiên hay không tạo được cảm hứng vận động sẽ khiến những ý định tốt đẹp nhanh chóng bị gián đoạn. Ngược lại, khi môi trường được thiết kế để “mời gọi” các hoạt động lành mạnh - từ việc dễ dàng tiếp cận khoáng nóng, không gian đi bộ, khu trị liệu, cho đến cộng đồng cùng chia sẻ lối sống tích cực - thì việc chăm sóc bản thân mỗi ngày trở nên tự nhiên như một phần của nhịp sống.

Đó cũng chính là triết lý mà Forest Onsen - sản phẩm onsen trị liệu, chăm sóc sức khỏe được nhà sáng lập Ecopark hướng đến. Forest Onsen cũng là tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam, được nhà sáng lập Ecopark kế thừa kinh nghiệm, thành công sau tổ hợp Mori Onsen tại thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên).

Forest Onsen: chăm sóc bản thân mỗi ngày như một phần nhịp sống

Forest Onsen- tòa tháp trị liệu chăm sóc sức khỏe với khoáng nóng tiên phong tại miền Nam. Ảnh phối cảnh dự án

Forest Onsen gồm 2 cặp tháp đôi: tháp đôi Forest và tháp đôi Onsen, được thiết kế liền mạch không gian cảnh quan mang tinh thần Zen Nhật từ tầng 1 lên đến hệ tiện ích nối liền 4 tòa nhà ở tầng 5A- nơi đặt Onsen Clubhouse.

Tổ hợp khoáng nóng tại Forest Onsen được tư vấn, thiết kế bởi kiến trúc sư trưởng Tadakatsu Honda - chuyên gia thiết kế khoáng nóng nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Hơn 40 năm trong ngành, trong đó có hơn 20 năm sống và làm việc tại Việt Nam, ông Tadakatsu Honda đã kết hợp tinh tế văn hóa tắm Onsen Nhật Bản truyền thống vào không gian cảnh quan Việt Nam đồng thời đưa vào Forest Onsen những kĩ thuật khoáng nóng hiện đại bậc nhất thế giới.

Cảnh quan nối liền 4 tòa tạo nên không gian xanh mát tại tầng 1 Forest Onsen. Ảnh phối cảnh dự án

Tại tầng 5A của Forest Onsen, ông Tadakatsu Honda và cộng sự thiết kế hệ tiện ích rộng 5.000m2. Đầu tiên phải kể đến hệ cảnh quan theo phong cách Zen Nhật nối liền từ tầng 1 lên 5A chỉ bằng một nút ấn thang máy giúp cư dân tản bộ, hít thở không khí trong lành từ tầm cao.

Với những cư dân lớn tuổi, có thể thích tắm rừng tại cung đường tắm rừng dài 8km trong khuôn viên đô thị hay tiếp cận hệ thống Retreat Circle với hơn 20 khu vườn chủ đề liên hoàn nhưng với những người trẻ bận rộn hơn hay trẻ nhỏ có thể gia tăng tính tiện lợi bằng chính hệ thống cảnh quan ngay trên tầng 5A này.

Bể bơi vô cực điện phân muối tại Forest Onsen. Ảnh phối cảnh dự án

Thứ hai là bể bơi vô cực điện phân muối rộng 520m2, bao gồm cả bể bơi người lớn và trẻ nhỏ, view trực diện hồ Thiên Nga, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại nhà. Điện phân muối là công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay, giúp mang lại làn nước trong mát, êm dịu cho da và tóc, không mùi khó chịu, an toàn cho mọi lứa tuổi. Trước khi bơi, cư dân có thể tập gym, yoga cùng cộng đồng cư dân sống có gu, ưa vận động giữa thiên nhiên trong lành, khoáng đạt.

Thứ ba là family room (phòng gia đình) như một căn hộ giải trí giúp các gia đình thay đổi không khí hay tiếp khách với đầy đủ vật dụng nấu ăn, vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó là các khu vườn vận động, khu vui chơi trẻ em giúp kết nối cộng đồng cư dân. Và cuối cùng quan trọng nhất là tổ hợp khoáng nóng trị liệu với đa dạng hình như: tắm khoáng nóng, khoáng lạnh, bể sục, xông ướt, xông khô…

Ecopark đã phát triển thành công tổ hợp khoáng nóng tại Hưng Yên

Bà Mai Thị Hồng Quyên - Giám đốc Kinh Doanh Ecopark cho biết, có nhiều vùng đất có thiên nhiên tươi đẹp nhưng lại không có dòng khoáng chảy qua. Có nơi có dòng khoáng chảy qua nhưng không có khả năng, điều kiện khai thác. Vì vậy, chủ đầu tư Ecopark quyết định phát triển tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam để đưa đến cho cư dân dịch vụ tiện ích đặc biệt.

Tại Forest Onsen, dòng khoáng có nguồn gốc khoáng tự nhiên 100%, trải qua công nghệ khoáng hóa hiện đại sẽ tạo nên dòng khoáng kiểm soát hàm lượng khoáng chất, loại bỏ hoàn toàn tạp chất, kim loại nặng, mùi kém hấp dẫn, không gây dính da, độ pH trung tính an toàn, góp phần cải thiện sức khỏe. Công nghệ khoáng hóa cũng có thể phục vụ đa dạng mục đích của cư dân với mùi hương, tác dụng trị liệu khác nhau như: thư giãn, chăm sóc làm đẹp da, hỗ trợ tuần hoàn máu, cải thiện sức khỏe tim mạch, huyết áp…

Sảnh Onsen Clubhouse tại Forest Onsen. Ảnh phối cảnh dự án

Theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, việc ngâm khoáng nóng mỗi ngày, vận động nhẹ, hít thở không khí trong lành hay đơn giản là thư giãn đúng cách nếu lặp lại với tần suất đều đặn sẽ giúp cải thiện tuần hoàn, giảm stress, nâng cao chất lượng giấc ngủ và tăng cường miễn dịch.

Không dừng lại ở một tiện ích nghỉ dưỡng, tổ hợp khoáng nóng cao tầng của Ecopark được kiến tạo như một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hàng ngày ngay tại nơi ở, nơi cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng ngâm khoáng, kết thúc một ngày làm việc bằng liệu trình thư giãn, và duy trì trạng thái cân bằng thân - tâm - trí một cách liên tục. Từ thiết kế tích hợp khoáng nóng dưới chân tòa nhà, các không gian trị liệu len lỏi trong đời sống thường nhật, đến việc hình thành cộng đồng cùng theo đuổi lối sống wellness - tất cả góp phần biến việc chăm sóc sức khỏe không còn là lựa chọn, mà trở thành một thói quen tất yếu mỗi ngày để tăng cường sức khỏe bền vững.

Căn hộ Forest Onsen với không gian hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nâng cao tinh thần. Ảnh phối cảnh dự án

Forest Onsen được thiết kế với đa dạng loại hình căn hộ diện tích từ 38m2 - 200m2 như studio, căn hộ 1 - 3 phòng ngủ, penthouse, duplex… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của cư dân.

Forest Onsen nằm ngay cửa ngõ đại đô thị Eco Retreat, thuộc phân khu mùa Lễ Hội, dễ dàng kết nối đến các tiện ích của toàn khu đồng thời hưởng lợi từ không gian xanh mát của hơn 4 triệu cây xanh.

(Nguồn: Ecopark)