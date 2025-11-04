Ngày 4/11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Minh Tùng (SN 1978, trú phường Hội Phú; Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú phường An Bình; nhân viên) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hạnh bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Viện KSND tỉnh Gia Lai

Theo kết quả điều tra, ngày 24/10, Viện KSND tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai), Công an phường Hội Phú và Công an xã Gào tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại phường Hội Phú, cùng cơ sở sản xuất tại xã Gào.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Tang vật tạm giữ gần 4,4 tấn cà phê thành phẩm, trong đó có 377 kg thương phẩm đã đóng gói; hơn 4,3 tấn đậu nành hạt; hơn 840 kg cà phê hạt đã rang cùng một số hương liệu, phụ gia khác; 2 xe tải thùng loại 2,5 tấn; 2 ô tô con 4 chỗ ngồi; 3 máy chế biến cà phê; máy vi tính, sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho và hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Kết quả giám định cho thấy đây là hàng giả thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Mặc dù biết sản phẩm do công ty sản xuất có hàm lượng cà phê thấp là hàng thực phẩm giả, nhưng Võ Minh Tùng vẫn chỉ đạo Nguyễn Văn Hạnh sản xuất, chế biến để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Võ Minh Tùng. Ảnh: Viện KSND tỉnh Gia Lai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Võ Minh Tùng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Tiếp đó, đơn vị cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Hạnh do có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho hành vi sản xuất hàng giả.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.