Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ông Võ Minh Tùng (SN 1978, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra vụ nghi án sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty N.P. Gia Lai. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng lực lượng công an phường Hội Phú và xã Gào khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Tùng và kho xưởng sản xuất của công ty tại xã Gào.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K; gần 900 kg cà phê nhân; khoảng 4 tấn cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói; cùng hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành và chất tạo màu.

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều thiết bị sản xuất như máy rang, máy xay, máy trộn, máy ép bao bì và máy in ngày sản xuất – hạn sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.