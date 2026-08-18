Theo cuộc gọi 911 mà PEOPLE và TMZ có được, một người quen của Hayden Panettiere gọi báo cấp cứu vào khoảng 13h50' ngày 16/8 (giờ địa phương), thông báo một phụ nữ bất tỉnh tại căn hộ thuộc khu Judson Mill Lofts, đường Easley Bridge, TP Greenville. Trong lúc hướng dẫn xử trí tình huống ngừng tim, nhân viên tổng đài có nhắc đến khả năng nạn nhân sốc thuốc.

Nhân viên cấp cứu tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao gồm ép tim, đặt ống thở và theo dõi nhịp tim nhưng không thể cứu sống Panettiere. Cô được xác nhận tử vong lúc 14h32' cùng ngày. Đại diện của diễn viên nói với PEOPLE rằng nhiều khả năng đây là một vụ sốc thuốc, dù chưa có thêm thông tin cụ thể vào thời điểm đó.

Hayden Panettiere: Ảnh: Instargram

Cảnh sát Greenville cho biết kết quả điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu án mạng hay tình tiết đáng ngờ. Văn phòng giám định pháp y hạt Greenville khám nghiệm tử thi ngày 17/8 nhưng cho hay nguyên nhân và cách thức tử vong chính thức "hiện chưa xác định", quá trình điều tra vẫn tiếp diễn.

Theo TMZ, Panettiere cùng bạn trai Brian Hickerson bay từ Los Angeles đến South Carolina hôm thứ Bảy (15/8), 1 ngày trước khi cô qua đời. Cảnh sát chưa xác nhận Hickerson có phải người gọi cấp cứu hay không. Hickerson từng bị bắt năm 2019 và 2020 với cáo buộc bạo hành, hành hung và đe dọa Panettiere; sau đó diễn viên từng công khai chia sẻ về mối quan hệ này với mong muốn "tiếp thêm sức mạnh" cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Cha của Panettiere, ông Skip Panettiere, xác nhận tin con gái qua đời qua chia sẻ: "Với nỗi đau sâu sắc, chúng tôi thông báo về sự ra đi của Hayden yêu quý. Con là ánh sáng phi thường, mang đến tình yêu và niềm vui vô bờ cho tất cả những ai quen biết con, cũng như hàng triệu khán giả từng theo dõi con trên màn ảnh".

Nhiều đồng nghiệp cũ gửi lời tưởng niệm Panettiere trên mạng xã hội. Bethany Joy Lenz - bạn diễn 27 năm của cô trong Guiding light - viết rằng cô "suy sụp" trước tin buồn. Melissa Barrera, bạn diễn trong loạt phim Scream, cùng nhiều tên tuổi khác như Viola Davis, Selma Blair cũng bày tỏ tiếc thương.

Panettiere từng công khai cuộc chiến với chứng nghiện thuốc giảm đau, rượu và trầm cảm sau sinh. Trong cuộc phỏng vấn với Variety năm 2022, diễn viên kể cô được một người trong ê-kíp đưa cho loại thuốc gọi là "thuốc vui" để giữ tinh thần phấn khích trước các buổi phỏng vấn từ năm 15 tuổi, khi chưa ý thức được đây là khởi đầu cho chứng nghiện sau này. "Điều may mắn là tôi không thể bê bối khi đang làm việc trên phim trường nhưng mọi thứ dần vượt tầm kiểm soát khi tôi không ở đó", cô nói. "Càng lớn, rượu và ma túy càng trở thành thứ tôi gần như không thể sống thiếu".

Điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu án mạng hay tình tiết đáng ngờ về cái chết của Hayden Panettiere.

Sau khi sinh con gái Kaya với vị hôn phu - cựu vô địch quyền anh Wladimir Klitschko - vào năm 2014, Panettiere trải qua trầm cảm sau sinh và ngày càng phụ thuộc vào rượu, khiến mối quan hệ giữa 2 người rạn nứt rồi tan vỡ. Năm 2018, cô quyết định trao toàn quyền nuôi con cho Klitschko, sau đó nhập viện điều trị các vấn đề liên quan đến lạm dụng rượu và trải qua 8 tháng tại một trung tâm cai nghiện.

Sinh năm 1989, Hayden Panettiere nổi tiếng từ nhỏ qua nhiều vai diễn truyền hình, điện ảnh, được biết đến rộng rãi với vai Claire Bennet trong Heroes (2006-2010) và Juliette Barnes trong Nashville (2012-2018) - vai diễn từng giúp cô nhận đề cử Quả cầu vàng. Cô còn tham gia loạt phim Scream, Bring it on, Remember the titans và hoạt động âm nhạc.

Đầu năm 2026, Panettiere phát hành hồi ký This is me: a reckoning kể lại những thăng trầm trong cuộc đời.

Hình ảnh đáng nhớ về Hayden Panettiere:

video: TikTok