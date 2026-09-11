Vở diễn kể về những mối quan hệ dây mơ rễ má chằng chịt giữa người với người. Tình thân, tình bạn, thầy trò, ân nghĩa… vốn được vun đắp bằng sự gắn bó, lòng biết ơn và những tình cảm chân thành. Nhưng khi những mối quan hệ ấy bị lợi dụng để bao che cho cái sai, đổi lấy lợi ích thì những sợi dây nhân danh tình nghĩa ấy không còn giữ được ý nghĩa tốt đẹp vốn có.

Vở Dây mơ rễ má mở đầu bằng bài xẩm rất Hà Nội và kết thúc cũng là điệu xẩm này, mở ra một câu chuyện nhiều giằng co, nơi những mối quan hệ tưởng như để gắn kết con người lại vô tình trở thành những nút thắt khó tháo. Ở đó, mỗi người đều phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: Giữ trọn nghĩa tình hay đứng về phía lẽ phải, bảo vệ người mình mang ơn hay bảo vệ sự thật?

Vở "Dây mơ rễ má" mở đầu bằng bài xẩm rất Hà Nội.

Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thiện Tùng (vai Hồng Phúc), NSƯT Tiến Lộc (Cao Việt Hùng), NSƯT Đức Quang (Giáo sư Phan), Tố Uyên (Rista), Thanh Tùng (Cao Viết Lĩnh), Việt Dũng, Kim Thanh, Diệp Anh, Đặng Tùng, Hải Yến, Bảo Ngọc...

Chia sẻ sau đêm diễn, NSND Thuý Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam bày tỏ sự hài lòng với nhiều lời khen Theo nữ nghệ sĩ, vở diễn được trải đều và trọn vẹn ở cả 3 khâu quan trọng nhất của một tác phẩm sân khấu: kịch bản, đạo diễn và diễn viên.

"Đạo diễn tung ra nhiều những mảng miếng mà chúng tôi rất khâm phục. Từ những dây chun xuất hiện tạo thành dây rợ lằng nhằng, tất cả đều được xử lý hợp lý và mang ý nghĩa sâu sắc". Việc sử dụng đạo cụ tối giản nhưng mang tính biểu tượng cao đã cho thấy tư duy không gian và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh xuất sắc''- NSND Thuý Mùi nhận xét.

Bên cạnh yếu tố dàn dựng, điều khiến NSND Thuý Mùi bất ngờ và tâm đắc nhất chính là màn thể hiện của dàn diễn viên. Dù biết phần lớn ê-kíp là những gương mặt còn mới, nữ nghệ sĩ vẫn hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ năng và sức hút của họ trên sân khấu.

Diễn viên Tố Quyên - người thoại nhiều nhất vở.

Trong đó, bà đặc biệt ấn tượng với nam diễn viên trẻ tên Lộc trong vai Hùng. Bằng ánh mắt tinh tường của một người làm nghề lâu năm, NSND Thuý Mùi ví von nét diễn của nam diễn viên ăn khớp và đồng điệu với nhịp điệu của đạo diễn. Hay như NSƯT Thiện Tùng - người thường đóng vai chính diện, vở này vào vai một vụ trưởng đầy tham vọng, diễn hay ra chất một nhân vật phản diện.

Một gương mặt khác cũng nhận được lời khen ngợi đặc biệt là Tố Uyên khi đảm nhận vai Rista. NSND Thuý Mùi nhận xét màn hóa thân này mang lại một cảm giác đa chiều và thú vị: "Tố Uyên đóng vai Rista hay lắm, rất Tây mà cũng rất ta".

Bứt phá với công nghệ AI và thế hệ nghệ sĩ Gen Z

Chia sẻ với PV VietNamNet sau đêm diễn, NSND Trung Hiếu cho biết, trải qua 67 năm hình thành và phát triển với bề dày truyền thống vẻ vang, Nhà hát Kịch Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ tiếp tục gìn giữ di sản mà còn tiên phong ứng dụng công nghệ cao và mạnh dạn trao gửi niềm tin cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Một trong những chiến lược trọng tâm của Nhà hát Kịch Hà Nội là bồi dưỡng và trao cơ hội bứt phá cho các diễn viên trẻ nhằm tạo ra thế hệ kế cận tài năng. Đó là lý do vở diễn Dây mơ rễ má quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ tới vậy.

"Nhà hát luôn mạnh dạn giao các vai diễn kinh điển cho người trẻ. Điển hình như diễn viên Tố Uyên, ngay khi mới về nhà hát cách đây 5 năm đã được giao đảm nhận vai Thúy Kiều (vở Kiều) và Tám Bính (vở Bỉ Vỏ) và Rista (vở Dây mơ rễ má). Trong vở diễn mới nhất, những gương mặt Gen Z như Diệp Anh (vừa tốt nghiệp 3 tháng) hay Bảo Ngọc đã được tin tưởng giao tuyến nhân vật thứ chính và đều thể hiện sự chững chạc đầy bất ngờ. Sự xuất hiện của thế hệ trẻ tạo ra một cuộc giao thoa năng lượng tích cực. Sức trẻ buộc những người làm quản lý, đạo diễn đi trước phải không ngừng trẻ hóa tư duy để làm việc hiệu quả, trong khi các nghệ sĩ trẻ lại được truyền thụ sự chín chắn và kinh nghiệm dày dặn từ thế hệ gạo cội", NSND Trung Hiếu chia sẻ.

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô, Nhà hát Kịch Hà Nội tham vọng đưa những công nghệ trình diễn tiên tiến nhất lên sân khấu kịch nói, dự kiến trong tháng 10 năm nay, nhà hát sẽ ra mắt vở diễn lịch sử Huyền tích Hồ Gươm, đánh dấu sự kết hợp đột phá giữa nghệ thuật biểu diễn, công nghệ AI và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Năm tới, dự án kịch xiếc mang đậm màu sắc dân gian đang được ấp ủ, hướng tới mục tiêu biểu diễn thường kỳ hàng tuần để phục vụ công chúng.

Ảnh: BTC

Video: T.Lê