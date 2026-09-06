Tác phẩm mang đến một góc nhìn đầy ám ảnh và sâu sắc về cách những người làm cha mẹ "giam cầm" con cái trong tình yêu thương của chính mình.

Theo NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Bed Time Story sẽ có suất diễn chính thức vào lúc 16h30 ngày 13/9 tại Nhà hát Hak San, TP Incheon, Hàn Quốc. Liên hoan sân khấu này quy tụ sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc)...

Cảnh trong vở diễn ''Bed Time Story''.

Bed Time Story xây dựng đường dây câu chuyện đan xen giữa hai gia đình đối lập nhưng chung một bi kịch. Một bên là gia đình của bà nghị sĩ quyền lực cùng cô con gái mang ngoại hình xấu xí. Bên kia là người cha lao động nghèo sống cùng cậu con trai bị mù bẩm sinh. Điểm chung của hai mảnh đời này là đều bị cha mẹ cấm bước chân ra khỏi nhà từ thuở bé.

Sợ ngoại hình của con làm ảnh hưởng đến thể diện của mình, bà nghị sĩ luôn nhồi nhét vào đầu con gái thế giới ngoài kia chỉ toàn là những kẻ xấu xa. Trái ngược lại, người cha nghèo lại ru ngủ đứa con mù lòa bằng những câu chuyện bọc đường về một thế giới tuyệt mỹ nhưng hoàn toàn không có thật.

Khao khát được tự mình khám phá thế giới đã thôi thúc hai người con trốn khỏi nhà. Họ tình cờ gặp gỡ, đồng cảm và đem lòng yêu nhau. Tuy nhiên, thử thách ập đến khi chàng trai có cơ hội được hiến giác mạc. Vì mặc cảm ngoại hình và nỗi sợ hãi mất đi tình yêu khi đối phương nhìn thấy nhan sắc thật của mình, cô gái đã ra sức ngăn cản. Mâu thuẫn nổ ra khiến chàng trai quyết định bỏ đi, còn cô gái tuyệt vọng quay về nhà và tiếp tục chuỗi ngày bị mẹ giam lỏng.

Sau khi đôi mắt được chữa lành, chàng trai quyết tâm đi tìm lại người yêu để giữ trọn lời hẹn ước. Dù cả ông bố và bà mẹ đều cố gắng truy tìm, bắt hai con về nhà nhưng cặp đôi trẻ đã kiên quyết khước từ sự áp đặt để được sống một cuộc đời tự do và chân thật.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền cho biết, tác phẩm được xây dựng dựa trên hạt nhân về sự "giam cầm". Các nhân vật không bị nhốt trong những nhà tù vật lý mà bị cầm tù bởi chính những câu chuyện kể của người lớn. Cậu bé bị mù về mặt sinh học, trong khi cô gái lại "mù" vì sự mặc cảm. Cả hai đều hoàn toàn mù mờ về thế giới thực nếu chỉ sống dựa vào lăng kính của người khác.

Để thể hiện ý đồ này, đạo diễn đã chọn phong cách dàn dựng tối giản, sử dụng các thủ pháp ước lệ về không gian và thời gian. Tác phẩm lấy bối cảnh ở Seoul hiện đại, trong đó không gian được xử lý sáng tạo bằng một cánh cửa đan từ các sợi dây mang hai mặt đối lập: một mặt màu sắc tươi sáng, mặt kia tăm tối.

Tác phẩm được xây dựng dựa trên hạt nhân về sự "giam cầm".

Vở diễn Bed Time Story có sự góp mặt của các tài năng diễn xuất như Lê Hiền Anh, Nguyễn Hoàng Tùng và đặc biệt là nữ diễn viên Minh Trà. Minh Trà là gương mặt vừa xuất sắc giành giải Diễn viên xuất sắc với vai quý cô Eliza Doolittle trong vở Pygmalion tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu châu Á lần thứ 8, được tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 5/2026.