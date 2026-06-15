Phim lịch sử tái hiện bi kịch của Nguyễn Trãi

Đây cũng là lần đầu tiên bi kịch của đại danh thần Nguyễn Trãi được tái hiện trên màn ảnh rộng một cách toàn diện, gần 600 năm sau biến cố lịch sử đã làm thay đổi vận mệnh của một bậc anh hùng dân tộc.

Theo ê-kíp sản xuất, kịch bản Công lý của đức Vua đã được phát triển trong nhiều năm bởi quy mô đồ sộ và tính phức tạp của câu chuyện lịch sử. Bộ phim không chỉ xoay quanh thảm án Lệ Chi Viên năm 1442 mà còn mở rộng tới bối cảnh triều đại hưng thịnh dưới thời Lê Thánh Tông cùng tinh thần pháp trị nổi tiếng của thời Hồng Đức.

Dự án dự kiến ghi hình tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hà Nội. Phim sẽ bấm máy vào tháng 10/2027 và dự kiến ra mắt đúng dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9/2028.

Nguyễn Trãi sau khi đại thắng quân Minh đang viết lại bài Cáo Bình Ngô lừng danh. Ảnh: Hoàng thành Thăng Long.

Với Công lý của đức Vua, Lương Đình Dũng lần đầu tiên thử sức với thể loại phim lịch sử và cũng xem đây là dự án có quy mô sản xuất lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài lịch sử, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết ông luôn trăn trở trước những câu chuyện lớn của dân tộc: "Chúng ta có một kho tàng lịch sử hào hùng với những con người vĩ đại đã đổ máu xương để gìn giữ non sông. Trách nhiệm của tôi, của điện ảnh là phải kể những câu chuyện ấy một cách xứng đáng để cả thế giới biết dân tộc Việt Nam là ai".

Dự án điện ảnh quốc tế "Hành trình tìm nguồn cội"

Nhà sản xuất Hành trình tìm nguồn cội (Beyond the Broken Bridge) cũng vừa công bố dự án phim nhiều tham vọng cũng bấm máy vào tháng 10 tới với bối cảnh tại Việt Nam và châu Âu.

NSX phim "Hành trình tìm nguồn cội" cho biết dự án sẽ quay tại Việt Nam và châu Âu.

Phim được phát triển với khát vọng đưa câu chuyện của cộng đồng người Việt toàn cầu lên màn ảnh rộng bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại và tiêu chuẩn sản xuất quốc tế và mục tiêu tham dự các giải thưởng quốc tế.

NSX cho biết Hành trình tìm nguồn cội không đơn thuần là một bộ phim điện ảnh. Đây là câu chuyện về bản sắc, ký ức, gia đình và hành trình tìm lại chính mình của những người con Việt Nam đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu, bộ phim kể về hành trình của Đan – một người trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa, mang trong mình những mâu thuẫn giữa kỳ vọng gia đình, khát vọng cá nhân và tiếng gọi sâu thẳm từ quê hương.

Thông qua hành trình trở về Việt Nam để tìm kiếm sự thật về gia đình và quá khứ của chính mình, nhân vật trung tâm bước qua những đổ vỡ, định kiến và khoảng cách thế hệ để tìm thấy điều quan trọng nhất: cội nguồn không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là nơi trái tim luôn hướng về.

Hành trình tìm nguồn cội được phát triển bởi đội ngũ sáng tạo đa quốc gia gồm các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và chuyên gia điện ảnh đến từ Việt Nam và Đức, Beyond The Broken Bridge định hướng tham gia các liên hoan phim quốc tế uy tín, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới. Phim dự kiến sẽ công chiếu rộng rãi tại rạp vào năm 2027.