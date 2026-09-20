Tối 19/9, không gian lộng lẫy của Nhà hát Hồ Gươm như lắng đọng lại trong những thanh âm thuần khiết của đêm nhạc Sound Healing Concert 2026. Với chủ đề "Nhân", giọng ca mang năng lượng chữa lành của sư cô nổi tiếng người Nepal - Ani Choying Drolma - đã gieo những mầm xanh an lạc vào tâm hồn khán giả Thủ đô.

Trước đó, đêm diễn đầu tiên của Sound Healing Concert 2026 tại TPHCM vào ngày 12/9 đã tạo nên tiếng vang lớn. Việc sư cô Ani Choying Drolma – người được thụ giới trong truyền thống Phật giáo Mật tông Tây Tạng và là một trong những nghệ sĩ lớn nhất của Nepal đương đại – đến Việt Nam biểu diễn là một cơ hội hiếm có. Không ít người từng phải lặn lội đến tận Nepal để được nghe sư cô hát, giờ đây, công chúng Việt Nam đã có thể trực tiếp đắm chìm trong không gian âm nhạc thiêng liêng ấy.

Lần đầu tiên công chúng Thủ đô được thưởng thức live những bài thiền ca chân ngôn từng làm say đắm biết bao trái tim trên toàn thế giới.

Ngay từ những phút đầu tiên, đêm nhạc tụng ca đã dẫn dắt khán giả bước qua cánh cửa của sự thành kính với Seven Line Prayer - Shiva Mantra và Ne Omen - Namo DagDa. Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm không còn chỗ trống. Suốt gần 2h, lần đầu tiên công chúng Thủ đô được thưởng thức live những bài thiền ca chân ngôn từng làm say đắm biết bao trái tim trên toàn thế giới.

Trên sân khấu, sư cô Ani ngồi ở vị trí trung tâm, tĩnh tại lĩnh xướng như một “umze” (người dẫn dắt). Sư cô hát như đang kể chuyện như đang chìm sâu vào thiền định. Mỗi ca khúc là một thông điệp nhân văn sâu sắc: Aama Aama là lời tụng ca tình yêu vô điều kiện và sự hy sinh của người mẹ; Maya Lai Matra gửi gắm thông điệp mở lòng để tình yêu ngự trị thay vì khổ đau; Eutai Cha Akash cất lên tiếng nói phản đối sự chia rẽ và chiến tranh; trong khi Batuwa (Người lữ hành) lại gợi nhắc rằng mỗi bước chân trên hành trình cuộc đời đều mang ý nghĩa, dẫu có trơ trọi, cô đơn.

Trước mỗi tiết mục, sư cô Ani đều dành thời gian trò chuyện.

Đặc biệt, bản Mountain Echo đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với hơn 10 phút trình diễn. Tiếng vọng của núi rừng như ngân vang không dứt qua màn hòa tấu giữa giọng hát nội lực của Ani và các nhạc cụ truyền thống, dưới sự đồng hành của các nghệ sĩ tài hoa: Sanjay Kumar Shrestha (trống và gõ), Gopa Rasaili (guitar), Prince Nepali (đàn sarangi truyền thống Nepal) và Milan Gajamer (sáo).

Trước mỗi tiết mục, sư cô Ani đều dành thời gian trò chuyện, kể cho khán giả nghe những câu chuyện thú vị ẩn sau từng bài hát. Đôi mắt nhắm nghiền, sư cô cất giọng như một lời tụng niệm cao độ, tiếng hát chỉ tạm ngừng khi những tràng pháo tay vang dội cất lên.

Giọng hát của Ani Choying Drolma mang một sức mạnh kỳ lạ: vừa kiên cường, bền bỉ lại vừa nồng ấm, thấm đẫm lòng trắc ẩn. Chia sẻ về con đường âm nhạc của mình, sư cô bộc bạch: "Vì nó có giai điệu nên mọi người xem đó là hát nhưng đây không phải là tiếng hát để giải trí. Tôi không hát những bản tình ca bi lụy hay những điều vô nghĩa. Với tôi, đó là một thực hành thiền định và tôi chỉ đơn thuần tiếp tục thực hiện nó theo đúng bản chất vốn có".

Sự thuần khiết trong từng thanh âm “chủng tự” (hạt giống âm thanh) kết hợp cùng âm nhạc hiện đại đã tạo nên một phương thức thanh lọc năng lượng tiêu cực, nạp lại sự tích cực và xoa dịu những tâm trí đang bất an.

Sư cô nhắn nhủ khán giả đừng lãng phí cuộc đời mong manh vào những việc tầm thường, những giận hờn, ganh đua hay đố kỵ.

Chủ đề Nhân của Sound Healing Concert 2026 chính là lời nhắc nhở về những hạt giống tốt đẹp ẩn sâu trong mỗi con người – đó là lòng từ bi, trí tuệ và sức mạnh nội tâm để vượt qua nghịch cảnh.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng nhiều bất trắc, khi con người phải chứng kiến những thảm họa, đau thương và mất mát không thể tưởng tượng nổi, những lời tâm tình của sư cô ở cuối chương trình càng trở nên thấm thía. Bà nhắn nhủ khán giả đừng lãng phí cuộc đời mong manh vào những việc tầm thường, những giận hờn, ganh đua hay đố kỵ. Thay vào đó, hãy nuôi dưỡng một trái tim nhân hậu, bởi từ bi chính là chìa khóa của một cuộc sống trọn vẹn và thành công.

Khoảnh khắc xúc động nhất của đêm nhạc có lẽ là khi ca khúc Phoolko Aankhama cất lên: "Trong đôi mắt của đóa hoa là cả một thế giới hoa nở/ Trong đôi mắt của chiếc gai là cả một thế giới gai góc/ Mỗi người nhìn nhận sự vật theo cách riêng của mình...". Lời ca kết thúc nhưng những nốt nhạc vẫn còn ngân rung mãi trong tâm trí người nghe.

Đến tiết mục cuối cùng, sư cô đã kêu gọi mọi người cùng cất tiếng hát. Cả khán phòng ban đầu chỉ vang lên những tiếng rầm rì khẽ khàng rồi dần lớn lên, hòa quyện tạo thành một luồng năng lượng bình an bao trùm toàn bộ không gian Nhà hát Hồ Gươm.

Lúc này, Sound Healing Concert 2026 không còn đơn thuần là một buổi hòa nhạc biểu diễn nghệ thuật. Đó là những thanh âm cất lên từ miền tâm thức. Ở nơi đó, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả đã bị xóa nhòa, bởi mỗi người có mặt trong đêm diễn ấy đều đã trở thành một người tụng ca, tự tay gieo xuống và tưới tẩm cho "hạt giống" thiện lành bên trong chính mình.

Ảnh, video: Quyết Thắng