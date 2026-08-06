Nhân dịp hòa nhạc sẽ diễn ra ngày 12/9 tại TPHCM và ngày 19/9 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), sư cô Ani Choying Drolma có những chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Sư cô Ani Choying Drolma.

- Âm thanh chữa lành (sound healing) đang trở thành một trào lưu phổ biến. Theo sư cô, ranh giới giữa một bài hát đơn thuần mang tính giải trí nhẹ nhàng và một âm thanh thực sự có khả năng "chữa lành" tâm thức nằm ở đâu?

Khi gặp những người sáng lập Sound Healing World tại nơi tôi sống ở Kathmandu (Nepal), tôi chia sẻ với họ rằng: "Âm nhạc mà tôi theo đuổi không phải là âm nhạc giải trí mà là của thế giới nội tâm. Tôi khởi được con đường này từ trong ni viện, nơi tôi được phát hiện và hướng dẫn và thực hành để trở thành một "Umze" - có nghĩa là người tụng chân ngôn trong các nghi lễ. Sân khấu có thể thay đổi nhưng âm nhạc của tôi và con đường tôi chọn chưa bao giờ thay đổi. Thanh âm có khả năng xoa dịu và khiến mọi người quay trở về trước tiên xuất phát từ sự trong trẻo và thuần khiết.

- Có bao giờ sư cô cất tiếng hát khi trong lòng đang có "bão"? Khi người hát thiền ca cũng mang nỗi buồn, âm nhạc lúc đó sẽ mang màu sắc gì?

Với một người tụng ca chân ngôn ở ni viện thì tụng ca là một sự thực hành. Chúng tôi được đào tạo và rèn luyện để có sự tập trung và nhập tâm đưa toàn bộ thân - khẩu - ý vào trong các bài tụng. Phương pháp đó gọi là quán tưởng. Mỗi khi tôi được dùng giọng ca của mình để cất lên những bản mantra (câu chú được lặp đi lặp lại trong khi thiền định hoặc cầu nguyện), tôi chỉ là đường dẫn để mang đến những thanh âm thức tỉnh cho khán giả. Chỉ khi người tụng ca bình yên mới mang đến được những thanh âm mà khán giả, người nghe có thể cảm nhận được.

- Phát hành album, đi lưu diễn toàn cầu và kiếm được rất nhiều tiền để làm từ thiện, sư cô đã bao giờ phải đối mặt với những định kiến cho rằng một người tu hành không nên xuất hiện quá nhiều?

Tôi vẫn thường xuyên phải đối diện với những quan điểm và những nhận xét về điều này. Truyền thống thực hành Phật giáo mà tôi được nuôi dưỡng thường nói đến việc phá chấp. Tôi là một ni sư nhưng khi đứng trên sân khấu tôi còn có thêm vai trò là một nghệ sĩ. Trong môi trường giáo dục tu viện, những định kiến là một phép thử để chúng tôi có thể thực hành Bồ đề Tâm. Một mặt nữa, tôi cũng muốn chia sẻ thêm, âm nhạc và âm thanh trong truyền thống Phật giáo Himalaya là một phương tiện thiện xảo trong thực hành pháp. Vì thế, tôi tự hào được lan toả phương tiện ấy bằng khả năng nhỏ bé của mình.

- Với sư cô, sự tu tập vĩ đại nhất là tĩnh tại trên bồ đoàn, hay là bước ra ngoài kia và dùng tiếng nói của mình để thay đổi số phận của người khác?

Truyền thống Phật giáo của chúng tôi là truyền thống thực hành nên mỗi phật tử được gọi là hành giả. Thực hành là sự trải nghiệm đời sống và điều trước tiên là phải chân thật. Đầu tiên tôi chân thật với những vai trò mà tôi có may mắn góp mặt: một tu sĩ, một nghệ sĩ, một nhà hoạt động xã hội… Tôi tin rằng thông qua âm nhạc tôi có thể đưa đến một điều gì đó làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

- Nếu khán giả đến với Sound Healing Concert 2026 mang theo một tâm hồn trĩu nặng và cần những lời khuyên hay món quà tinh thần thì sư cô sẽ trao cho họ điều gì?

Tôi muốn dùng chính chủ đề âm nhạc của 2 đêm Sound Healing Concert năm 2026 mà nhà tổ chức và đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai đêm nhạc mang tên: The Inner Seed - Nhân nói về hạt giống. Tôi thường không đưa ra lời khuyên cho người khác nhưng tôi có thể nói với quý vị rằng trong mỗi chúng ta đều có những hạt giống tốt đẹp. Đó là hạt giống của lòng từ bi, trí tuệ và sức mạnh nội tâm vượt qua thách thức nghịch cảnh trong thế giới có nhiều bất trắc.

Sư cô Ani Choying Drolma Sinh năm 1971 ở Kathmandu, Nepal, sư cô Ani Choying Drolma trải qua tuổi thơ khốn khó và thường xuyên chịu bạo lực từ người cha. Năm 13 tuổi, sau một biến cố, Ani Choying Drolma bỏ trốn đến tu viện Nagi Gompa trên núi. Tại đây, bà được thiền sư Tulku Urgyen Rinpoche nhận làm đệ tử. Nhờ sự kiên nhẫn và trí tuệ của ngài, bà đã học cách chuyển hóa nỗi đau, cơn giận dữ và nỗi sợ hãi thành lòng từ bi. Bà xuất gia với pháp danh Ani Choying Drolma.

MV "Bhagwan Kaha Ma Jaun" của sư cô Ani Choying Drolma

Ảnh: NVCC