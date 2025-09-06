Chương trình Sound healing concert 2025 với chủ đề Journey into silence (Hành trình trở về tĩnh lặng) diễn ra trong 2 ngày 6-7/9 tại TPHCM, có sự góp mặt của những ngôi sao, nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc và âm thanh chữa lành tại Nepal và Việt Nam.

Biểu tượng thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma đến Việt Nam trình diễn.

Trong đó, nhân vật chính là Ani Choying Drolma - giọng thiền ca chân ngôn (mantra healing) nổi tiếng thế giới và Master Santa Ratna Shakya - bậc thầy chuông xoay Tây Tạng.

Ani Choying Drolma - nghệ sĩ đến từ Nepal, được mệnh danh là "giọng hát chạm đến trái tim", đồng thời là biểu tượng của dòng nhạc thiền ca - giọng ca của lòng từ bi.

Hậu trường tập luyện của Ani Choying Drolma

Với sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, âm nhạc của bà đã để lại dấu ấn tại nhiều quốc gia, đồng thời truyền cảm hứng về sự nhân ái và tinh thần tích cực.

Suốt hơn 3 thập kỷ, bà không chỉ trình diễn tại những sân khấu danh giá mà còn đóng góp cho nhiều dự án cộng đồng về giáo dục và y tế.

Trước thềm buổi biểu diễn, giọng thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma hào hứng chia sẻ với VietNamNet: “Âm nhạc của tôi xuất phát từ thiền định, từ sự an lạc nội tại và khi đó, lòng từ bi sẽ tự nhiên lan tỏa.

Năng lượng hay sự rung động ấy chính là điều mà người nghe cảm nhận được, dù họ có hiểu ngôn ngữ hay không. Tôi tin rằng chính năng lượng đó là điều khiến âm nhạc của tôi vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ”.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn góp mặt vào đêm nhạc đặc biệt sau biến cố sức khỏe.

Góp mặt trên sân khấu còn có nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn với câu chuyện tái sinh nhờ âm nhạc chữa lành; nghệ sĩ Ngô Hồng Quang, nhóm Thiên Thanh cùng những người sống trọn với hành trình chữa lành bằng âm thanh.

Đạo diễn chương trình, biên đạo múa Tấn Lộc xem đây là điểm khởi đầu đẹp cho hành trình ý nghĩa trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Mục tiêu của ê-kíp không chỉ là tạo ra một buổi biểu diễn mang tính giải trí, mà còn là hành trình chữa lành, cơ hội để cả người biểu diễn và người thưởng thức cùng nhìn lại và kết nối sâu sắc với thế giới nội tâm của chính mình.

Biên đạo múa Tấn Lộc dành nhiều tâm huyết cho chương trình.

Từ đó, khán giả sẽ lĩnh hội được nguồn năng lượng đặc biệt giúp họ tĩnh tâm như đang ngồi thiền, điều mà họ không thể tìm thấy ở bất kỳ một show diễn nào khác…

“Sound Healing Concert 2025 lựa chọn sân khấu hình tròn, mang dáng dấp của hình đồ Mandala – lan tỏa và hội tụ năng lượng.

Khi năng lượng đã được lan tỏa và hội tụ, tôi tin rằng nguồn năng lượng đó sẽ tiếp tục như những đợt sóng lan xa hơn và đến được với nhiều người hơn”, ông Nguyễn Mạnh Duy, nhà sáng lập Om Himalayas tin tưởng.

Trong kỳ vọng của nhà tổ chức, Sound Healing Concert sẽ diễn ra thường niên tại Việt Nam sau hành trình 10 năm tiên phong trong lĩnh vực trị liệu âm thanh.

Ngọc Mai

Ảnh, clip: BTC