Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản khi hàng loạt thông tin quan trọng về dự án lần đầu được hé lộ. Đồng thời, những chính sách hợp tác đặc biệt dành cho hệ thống phân phối cũng được công bố, tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ những phút đầu chương trình.

Được phát triển bởi Khang Phát Holdings - doanh nghiệp theo đuổi triết lý “Chắc từ gốc - Bền từ tâm”, Khang Phát Century được định vị là một trong những dự án trọng điểm của thị trường bất động sản khu vực trong năm 2026, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho giới đầu tư cũng như khách hàng đang tìm kiếm những tài sản có giá trị bền vững.

Khang Phát Holdings khẳng định dấu ấn bằng những giá trị thực

Tại sự kiện, đại diện Khang Phát Holdings đã chia sẻ về hành trình phát triển của doanh nghiệp cùng định hướng xây dựng những dự án bất động sản lấy giá trị thực làm nền tảng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và tính an toàn, Khang Phát Holdings kiên định với triết lý “Chắc từ gốc - Bền từ tâm”, tập trung vào những yếu tố cốt lõi như vị trí chiến lược, pháp lý hoàn thiện, quy hoạch bài bản và tiềm năng khai thác lâu dài.

Theo doanh nghiệp, bất động sản không chỉ là một sản phẩm đầu tư mà còn là tài sản tích lũy giá trị cho tương lai. Chính vì vậy, mỗi dự án được phát triển đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trước khi giới thiệu ra thị trường.

Sự hiện diện của hơn 100 đối tác và đại lý phân phối hàng đầu tại lễ công bố được xem là minh chứng cho sức hút của dự án cũng như niềm tin mà thị trường dành cho Khang Phát Holdings.

Lãnh đạo Khang Phát Holdings phát biểu tại lễ Công bố dự án Khang Phát Century

Đặc biệt, những chính sách hợp tác và đồng hành được công bố tại sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hệ thống phân phối. Nhiều đối tác đánh giá đây là một trong những chương trình hợp tác được đầu tư bài bản, thể hiện cam kết phát triển lâu dài giữa doanh nghiệp và mạng lưới đại lý chiến lược.

Khang Phát Century sở hữu vị trí chiến lược tại tâm điểm phát triển

Là tâm điểm của sự kiện, Khang Phát Century tọa lạc trên mặt tiền DT295B - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang, đóng vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp và đô thị trọng điểm phía Bắc.

Đặc biệt, dự án Khang Phát Century nằm ngay cạnh cổng chính Khu công nghiệp Quang Châu - một trong những khu công nghiệp lớn và phát triển năng động bậc nhất miền Bắc. Khu vực này hiện quy tụ nhiều doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư và người lao động đông đảo.

Dự án được các đại lý đón nhận

Lợi thế vị trí không chỉ mang lại khả năng kết nối thuận tiện mà còn tạo ra nguồn cầu thực lớn cho nhu cầu ở, kinh doanh thương mại, dịch vụ và cho thuê. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian cũng như mở ra cơ hội khai thác dòng tiền bền vững cho chủ sở hữu tương lai.

Theo đánh giá của nhiều đơn vị phân phối tham dự sự kiện, những dự án vừa sở hữu vị trí trung tâm giao thương vừa nằm cạnh các cực tăng trưởng công nghiệp luôn là phân khúc nhận được sự quan tâm đặc biệt của thị trường.

“Báu vật truyền đời - Sinh lời bền vững”

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại lễ công bố chính là những giá trị cốt lõi mà Khang Phát Century mang lại cho khách hàng và nhà đầu tư.

Với thông điệp “Báu vật truyền đời - Sinh lời bền vững”, dự án được định hướng trở thành tài sản tích lũy giá trị lâu dài thay vì chỉ hướng tới những cơ hội đầu tư ngắn hạn.

Theo chủ đầu tư, bên cạnh vị trí chiến lược, yếu tố sẵn sổ từng sản phẩm cũng là điểm cộng lớn của dự án. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch, pháp lý rõ ràng được xem là nền tảng giúp nhà đầu tư an tâm sở hữu và gia tăng tính thanh khoản cho tài sản.

Nhiều chuyên gia nhận định, những sản phẩm hội tụ đồng thời các yếu tố vị trí đẹp, pháp lý hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế luôn có sức hút lớn trên thị trường, đặc biệt trong giai đoạn nhà đầu tư đang ưu tiên chiến lược đầu tư an toàn và bền vững.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng quy mô, vị trí và pháp lý, Khang Phát Century còn nhận được nhiều kỳ vọng nhờ định hướng phát triển dài hạn từ Khang Phát Holdings cùng sự đồng hành của hệ thống phân phối uy tín.

Với những giá trị nổi bật được công bố tại sự kiện, Khang Phát Century được kỳ vọng trở thành điểm sáng mới của thị trường bất động sản khu vực, đồng thời tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bích Đào