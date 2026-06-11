Theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 trình HĐND TP Hà Nội, thành phố dự kiến thu hồi gần 5ha đất trên địa bàn phường Giảng Võ để triển khai 10 dự án đầu tư công.

Trong số này, có 4 dự án chuyển tiếp từ danh mục đã được HĐND TP Hà Nội thông qua năm 2025, gồm: xây dựng mới Trường Mầm non Kim Mã; mở rộng đường Phan Kế Bính theo quy hoạch; di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I di tích đình Giảng Võ và cải tạo, xây dựng Trường Cán bộ Đội Lê Duẩn (giai đoạn 2).

Bên cạnh đó, thành phố đăng ký mới 6 dự án, phần lớn liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông nhằm tăng khả năng kết nối trong khu vực trung tâm.

Cụ thể, dự án Quy hoạch, xây dựng tuyến đường nối từ phố Đào Tấn (qua ngõ 58) - Phan Kế Bính (nối dài) - Đội Cấn. Một tuyến đường khác sẽ được mở từ phố Kim Mã đến đường La Thành, đi qua ngõ 629 Kim Mã.

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến mở rộng tuyến đường nối từ phố Ngọc Khánh đến đường La Thành (qua ngõ 612 đường La Thành).

Dự án Quy hoạch, xây dựng mở rộng tuyến ngõ 84 phố Ngọc Khánh từ đoạn Tập thể Xăng Dầu đến đường La Thành; Quy hoạch, xây dựng mở rộng tuyến đường ngõ Núi Trúc cũng nằm trong danh mục.

Đáng chú ý, danh mục thu hồi đất còn bao gồm phần diện tích phục vụ dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, một trong những tuyến metro trọng điểm của Thủ đô, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây thành phố trong tương lai.

Trong số các dự án chuyển tiếp, mở rộng đường Phan Kế Bính là công trình đã được phê duyệt từ nhiều năm trước.

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5802 ngày 26/10/2018. Năm 2020, thành phố điều chỉnh dự án theo Quyết định số 283. Đến tháng 4/2022, UBND TP tiếp tục phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1401.

Việc mở rộng tuyến đường Phan Kế Bính được đánh giá không chỉ giúp cải thiện năng lực lưu thông trong khu vực mà còn tăng cường kết nối giữa các trục giao thông quan trọng như Đào Tấn, Liễu Giai, Đội Cấn, Kim Mã.